La selva amazónica es el bosque tropical más grande que queda en nuestro planeta. | Foto: Perú Travel

La selva amazónica es el bosque tropical más grande que queda en nuestro planeta. | Foto: Perú Travel

Desde el 11 de noviembre del 2011, la Amazonía es una maravilla natural del mundo, que destaca por su carácter transfronterizo al abarcar 9 territorios. A diferencia de otros ecosistemas, esta región no responde a límites políticos, sino a una continuidad geográfica que la convierte en el bosque tropical más grande de la Tierra.

Su singularidad radica en que se extiende por múltiples naciones y concentra una biodiversidad incomparable, lo que la posiciona como un sistema natural clave para el equilibrio global. Esta condición la convierte en una de las pocas maravillas naturales compartidas por tantos territorios, reforzando su valor ecológico y geopolítico.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

PUEDES VER: China compra maíz de un país de Sudamérica por primera vez en más de 10 años y proyectan que exportación supere 40 millones de toneladas

¿Cuáles son los 9 territorios de Sudamérica que forman parte de esta región?

Aunque comúnmente se menciona que la Amazonía se encuentra en países como Brasil, Perú y Colombia, en realidad su extensión es mucho mayor. Este ecosistema también abarca Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

En total, se trata de 8 países independientes más un territorio que pertenece a Francia, lo que explica por qué a veces se habla de “8 países” y otras de “9 territorios”. Esta diferencia responde a la condición política de la Guayana Francesa, que no es un país soberano, pero sí forma parte integral de la región amazónica.

¿Por qué se dice que llega hasta Europa si está en América del Sur?

La idea de que la Amazonía “llega hasta Europa” puede resultar confusa, pero tiene una explicación política. Aunque todo el ecosistema se ubica en Sudamérica, uno de los territorios que lo conforman —la Guayana Francesa— pertenece administrativamente a Francia.

Esto significa que, si bien geográficamente la selva no se extiende fuera del continente sudamericano, parte de ella está bajo jurisdicción de un país europeo. Por ello, el titular hace referencia a Europa, no por ubicación física, sino por soberanía política.

¿Qué importancia tiene la Amazonía para el planeta?

La Amazonía cumple un papel fundamental en la regulación del clima global, al actuar como uno de los mayores sumideros de carbono del mundo. Además, alberga una enorme diversidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas aún no estudiadas, lo que la convierte en un laboratorio natural de valor incalculable.

Según la World Wildlife Fund, esta región contiene aproximadamente el 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es clave para la estabilidad de los ecosistemas globales. Su conservación resulta esencial no solo para la región, sino para todo el equilibrio ambiental de la Tierra.