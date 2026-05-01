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Entra en vigor acuerdo comercial UE-Mercosur tras 25 años de negociaciones: beneficiará a 720 millones de consumidores

El tratado configura una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un peso cercano al 30% del PIB global y un mercado valorado en 22 billones de dólares.

El pasado 17 de enero la Unión Europea y Mercosur sellaron en Asunción un acuerdo histórico que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo
El pasado 17 de enero la Unión Europea y Mercosur sellaron en Asunción un acuerdo histórico que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo | AFP | AFP
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El acuerdo UE-Mercosur entró en vigor de forma provisional este viernes, tras más de 25 años de negociaciones entre la Unión Europea y el bloque sudamericano. El pacto crea un mercado de unos 720 millones de consumidores y elimina más del 90% de los aranceles en el comercio bilateral, aunque sigue pendiente un fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad.

La decisión fue impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien defendió beneficios inmediatos. “Las ventajas son reales y ya perceptibles. Los gravámenes comienzan a bajar. Las empresas acceden a nuevos mercados”, afirmó. El tratado también cuenta con el respaldo de España y Alemania, pese a las divisiones internas.

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Acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio

El arreglo configura una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con un peso cercano al 30% del PIB global. Incluye a economías clave como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se trata de “un gran día” gracias a un convenio “histórico”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó la iniciativa y la vinculó al contexto global. “En un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo”, señaló. Desde su perspectiva, representa una respuesta a políticas comerciales restrictivas impulsadas por Donald Trump.

El mercado transatlántico resultante está valorado en unos 22 billones de dólares. Según estimaciones, algunos países podrían aumentar sus envíos en más de un 10% para el 2038. La Comisión Europea proyecta un crecimiento del 39% en exportaciones de bienes y del 17% en servicios hacia el bloque sudamericano.

Reducción de aranceles impulsa exportaciones bilaterales

Uno de los ejes centrales del contrato es la eliminación progresiva de tarifas y barreras no arancelarias. Productos europeos como automóviles, vino y farmacéuticos tendrán acceso preferencial en Sudamérica. Al mismo tiempo, el mercado europeo facilitará la entrada de carne de vacuno, aves, azúcar, arroz, miel y soja.

Von der Leyen subrayó que ofrece “nuevas oportunidades de exportación con protección para sectores sensibles”. Además, el Ejecutivo europeo ha desplegado campañas informativas con el fin de que las compañías, incluidas pymes, aprovechen las nuevas condiciones comerciales.

Desde el sector empresarial, el director de Eurochambres, Ben Butters, valoró el avance. “Las empresas europeas necesitan el acuerdo más que nunca”, indicó, al destacar que la incertidumbre comercial global ha afectado la confianza de los exportadores.

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Francia lidera oposición por impacto en agricultores

Pese al respaldo mayoritario, la alianza enfrenta una fuerte oposición liderada por Francia. Agricultores europeos temen una competencia desleal por el ingreso de productos sudamericanos más baratos. La eurodiputada Manon Aubry calificó la entrada en vigor como “un día muy sombrío” y advirtió sobre “una competencia desleal” con estándares distintos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha exigido salvaguardas más estrictas para proteger sectores sensibles. Entre las preocupaciones figuran las compras de carne y el uso de pesticidas en países del Mercosur.

El pacto incluye cláusulas de protección que permiten restringir importaciones en caso de perjuicio grave. Sin embargo, persisten dudas sobre su aplicación efectiva y el impacto en ingresos agrícolas, estimado en algunos estudios con reducciones moderadas.

UE busca diversificar comercio ante presión de EE. UU. y China

La entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur responde también a un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales. Bruselas busca reducir su dependencia de socios tradicionales y reforzar su presencia ante economías como la de China.

Datos recientes muestran una pérdida de participación europea en Mercosur frente al avance del gigante asiático. En este escenario, el tratado se convierte en una herramienta clave para recuperar terreno y fortalecer el intercambio internacional.

Además, la Unión Europea ha acelerado acuerdos con otros mercados como India, Australia e Indonesia. Sin embargo, ninguno alcanza la magnitud de la resolución con Sudamérica.

El dictamen sigue bajo revisión judicial, lo que mantiene la incertidumbre sobre su continuidad definitiva. Si el tribunal europeo falla en contra, su aplicación podría quedar suspendida.

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