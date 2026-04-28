Jefa de misión electoral de la UE, sobre narrativa de fraude: “No hemos observado hechos que hagan pensar que hay mala fe detrás"

Annalissa Corrado, diputada europea y jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), respondió de manera asincrónica a las preguntas formuladas por este medio. Corrado comentó detalles de su trabajo como observadora internacional antes, durante y después del desarrollo de la primera vuelta electoral en estas Elecciones Generales 2026.

¿Cómo evalúa el desempeño de organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones?

Organizar estas elecciones era una tarea grande. En general, a lo largo de la jornada electoral, observamos en el país un proceso con retrasos, pero tranquilo. Sin embargo, como se detalla en nuestra Declaración Preliminar y en la rueda de prensa del 14 de abril, no podemos negar que se produjeron fallas importantes —sobre todo en la logística de Lima— que el domingo temprano por la mañana no parecían tan serias y que, a medida que avanzó el día, se hicieron evidentes: algunos locales de votación de la capital abrieron muy tarde por el retraso en la llegada del material electoral y otros, simplemente, no lo recibieron. Por cierto, la misión hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el domingo por la mañana que se referían a la situación de ese momento, pero que fueron divulgadas en la tarde o en los días siguientes y, a esa altura, quedaron fuera de contexto, ya que nuestras declaraciones se referían a las horas tempranas del domingo. La posición de nuestra Misión es la que se presentó en la conferencia de prensa.

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¿Qué estándares internacionales utilizó la Unión Europea para evaluar elecciones?

Utilizamos una sólida metodología de observación, probada en más de 200 misiones en 75 países, de acuerdo con la 'Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional' de las Naciones Unidas del 2005. Analizamos el marco legal peruano conforme a los tratados internacionales firmados por Perú, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¿En sus reuniones con cada organización política y sus líderes, se comprometieron todos a respetar los resultados? ¿Renovación Popular también?

En las semanas previas a las elecciones intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero, lamentablemente, debido a sus apretadas agendas o a sus deseos legítimos de no encontrarse con la Misión, no pudimos hablar con todos. Logramos reunirnos con 14 candidatos presidenciales y con representantes de 34 de las 37 organizaciones políticas en contienda. Sin embargo, las entrevistas fueron confidenciales, por lo que no podemos compartir su contenido con los medios.

Sobre los discursos de fraude, teniendo como base su informe: ¿pueden estas narrativas socavar la democracia?

Como lo comenté al principio, observamos algunas irregularidades durante la jornada electoral y en el transcurso de los días siguientes, como las demoras en la apertura de los locales de votación y mesas, la no apertura de 13 locales de votación en Lima, algún material electoral abandonado en la vía pública, entre otros hechos; pero no hemos observado irregularidades extendidas o sistemáticas, ni hechos que hagan pensar que hay mala fe detrás de estos episodios. Si alguien tiene pruebas concretas de conducta indebida en las elecciones, debe contactar a las autoridades competentes para que tomen las medidas pertinentes.

¿Ha podido observar actitudes antidemocráticas durante el desarrollo de la jornada electoral? ¿Cuáles?

No hemos observado este tipo de actitud.

¿Tiene alguna observación sobre el hecho de que el JNE anunció que los resultados oficiales podrían estar recién listos para el 15 de mayo?

Revisar todas las actas observadas y hacer los recuentos es un proceso complejo. Confiamos en que la administración hará su trabajo de manera ordenada. Hacemos un llamado al pueblo peruano para que permita que la administración electoral haga su labor y espere con calma los resultados.

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¿Existen experiencias internacionales parecidas a la peruana?

Cada país es diferente debido a su marco legal y su contexto histórico, por lo que en nuestras declaraciones nunca compararemos los procesos electorales.

¿En estos momentos cuál es la labor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea?

En estos momentos, la Misión observa el desarrollo de la situación postelectoral y debo decir que vemos con mucha preocupación el aumento de tensiones y de violencia mediática contra las instituciones electorales. Estas entidades tienen que operar con la máxima transparencia y serenidad para continuar con el proceso electoral, que todavía enfrenta muchos retos. Por lo tanto, es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. Asimismo, hago un llamamiento a la moderación en el discurso político para evitar el lenguaje agresivo y violento.