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Flávio Bolsonaro queda bajo presión tras audio en el que pide dinero a banquero acusado de fraude millonario en Brasil

La investigación contra el ex CEO del Banco Master aumenta la presión sobre el entorno del precandidato presidencial tras revelarse supuestos vínculos económicos con el proyecto cinematográfico sobre Jair Bolsonaro.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro enfrenta una crisis política tras la filtración de un audio donde solicita fondos al banquero Daniel Vorcaro
El senador brasileño Flávio Bolsonaro enfrenta una crisis política tras la filtración de un audio donde solicita fondos al banquero Daniel Vorcaro | AFP
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El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro quedó en el centro de una crisis política tras la publicación de un audio en el que solicita dinero al banquero Daniel Vorcaro, ex CEO del Banco Master, investigado por una presunta estafa multimillonaria. La grabación, divulgada por The Intercept, expuso la cercanía entre ambos y abrió nuevas tensiones dentro de la derecha a pocos meses de las elecciones presidenciales en Brasil.

En el mensaje, enviado supuestamente en septiembre del 2025, el hijo mayor de Jair Bolsonaro pide ayuda financiera con el fin de sostener la producción de “Dark Horse”, una película biográfica sobre el exmandatario brasileño protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel. “Me incomoda estar pidiéndote”, afirma el político de derecha de 45 años en el audio dirigido a Vorcaro, a quien llama “hermano”.

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Audio revela relación con ex CEO del Banco Master

Los registros publicados muestran intercambios constantes entre Bolsonaro y el empresario durante varios meses. En los mensajes, ambos coordinan reuniones y cenas privadas. The Intercept Brasil aseguró que Vorcaro se comprometió a aportar cerca de 24 millones de dólares al filme, aunque parte del dinero no habría sido entregado.

En uno de los audios, el político expresa preocupación por la continuidad del proyecto y advierte posibles efectos si abandonaba la producción. “No podemos fallar, no podemos faltar a nuestros compromisos, porque de lo contrario lo perdemos todo”, señaló. Asimismo, mencionó directamente a Jim Caviezel y al director Cyrus Nowrasteh como piezas clave del largometraje.

Vorcaro permanece detenido en São Paulo mientras la Policía Federal investiga un supuesto fraude financiero ligado al Banco Master que podría alcanzar miles de millones de reales. Según los reportes, el banquero negociaba a su vez una delación premiada.

Por su parte, Flávio Bolsonaro respondió a las acusaciones con un video publicado en redes sociales. “Un hijo buscó patrocinio privado para una película sobre la historia de su propio padre. Cero dinero público”, afirmó. El también abogado tampoco cuestionó la autenticidad de las grabaciones y defendió la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación contra el banco.

Derecha brasileña se fractura ante escándalo de audios

Las revelaciones provocaron incomodidad dentro del Partido Liberal y entre aliados conservadores que evaluaban respaldar la candidatura presidencial de Bolsonaro. Medios brasileños como Folha de São Paulo señalaron que dirigentes del espacio consideran difícil revertir el impacto político de las filtraciones.

El caso además reactivó especulaciones acerca de una eventual candidatura de Michelle Bolsonaro. La ex primera dama volvió a aparecer como alternativa en tanto crecen dudas sobre la viabilidad electoral del senador.

El gobernador Romeu Zema tomó distancia pública y calificó su conducta como “imperdonable”. En respuesta, Flávio lo acusó de actuar de manera “mezquina y vil”.

Columnistas de O Globo advirtieron que el exbanquero mantenía vínculos con figuras políticas de distintos sectores, incluidos integrantes del Centrão y magistrados relacionados con el Supremo Tribunal Federal.

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Lula promete investigar caso

Desde el gobierno brasileño, dirigentes cercanos a Luiz Inácio Lula da Silva aprovecharon las revelaciones para cuestionar al senador. El ministro Guilherme Boulos sostuvo ante periodistas que el tema era “muy grave” y añadió que, si se comprueba la autenticidad y la ilegalidad de los hechos, Flávio debería perder su cargo parlamentario.

El propio Lula reconoció haberse reunido con Vorcaro en 2024, aunque prometió investigar lo sucedido “hasta las últimas consecuencias”. A la vez, el escándalo impactó también en el mercado financiero. La bolsa de São Paulo cayó 1,80% en medio de la incertidumbre política generada por las filtraciones.

La controversia surgió en un momento delicado para la campaña brasileña. Encuestas recientes ubican a Flávio Bolsonaro en un empate técnico con Lula da Silva.

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