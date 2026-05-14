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Cobrador se quedó dormido y extorsionadores le prendieron fuego a su combi en Santa Anita: quedó gravemente herido

El ataque ocurrió durante la madrugada en la urbanización Las Praderas. La víctima sufrió quemaduras y fue trasladada al hospital Hipólito Unanue.

La violencia por extorsiones en Lima se intensifica. Una combi fue incendiada en Santa Anita, dejando a un cobrador de 45 años con severas quemaduras tras el ataque de El Clan del Norte.
La violencia por extorsiones en Lima se intensifica. Una combi fue incendiada en Santa Anita, dejando a un cobrador de 45 años con severas quemaduras tras el ataque de El Clan del Norte. | Difusión
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La violencia ligada a las extorsiones en el transporte informal volvió a golpear a Lima. Presuntos integrantes de la organización criminal conocida como El Clan del Norte incendiaron una combi en el distrito de Santa Anita mientras el cobrador, de aproximadamente 45 años, descansaba dentro de la unidad. El atentado se registró alrededor de las 3.00 a. m. en la urbanización Las Praderas.

La víctima logró salir de la combi en medio de las llamas; sin embargo, sufrió quemaduras de consideración. Vecinos de la zona acudieron rápidamente para auxiliarlo y utilizaron baldes con agua y otros recursos para evitar que el fuego consumiera por completo la unidad. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde permanece bajo observación médica debido a las lesiones ocasionadas por el incendio.

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Transportistas sufrían amenazas

La Policía Nacional informó que detrás del ataque estaría la banda criminal El Clan del Norte, dedicada a extorsionar a transportistas que cubren la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres. Según las investigaciones preliminares, los delincuentes exigían pagos de S/200 por inscripción y cuotas diarias de S/20 para permitirles operar.

Asimismo, las autoridades señalaron que las amenazas eran enviadas mediante WhatsApp y que el conductor afectado ya había recibido mensajes intimidatorios desde hace varios meses. Familiares del propietario de la unidad indicaron que los cobros extorsivos en esta ruta se registran desde hace aproximadamente tres años.

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Policía investiga cámaras y números usados para amenazas

Agentes de la comisaría del sector y peritos de Criminalística llegaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes. La Policía informó que las cámaras de seguridad de viviendas cercanas serán fundamentales para identificar a los responsables del atentado.

Por su parte, representantes de la Municipalidad de Santa Anita señalaron que se reforzará el patrullaje en la zona y que se recopila información sobre los números telefónicos utilizados para enviar las amenazas a los transportistas.

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