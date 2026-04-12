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Flavio Bolsonaro supera por primera vez a Lula da Silva con un 46% en una posible segunda vuelta, según encuesta

La simulación de los comicios del próximo octubre muestra al mandatario brasileño en una disputa electoral frente al hijo de Jair Bolsonaro.

Lula da Silvia se encuentra en un empate técnico de cara a las próximas elecciones en Brasil, según encuesta. Foto: AFP
Lula da Silvia se encuentra en un empate técnico de cara a las próximas elecciones en Brasil, según encuesta. Foto: AFP

Brasil presenta un escenario electoral ajustado a pocos meses de los comicios presidenciales. Una reciente encuesta de la firma Datafolha señala que el senador Flávio Bolsonaro ha superado por primera vez al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una eventual segunda vuelta, aunque ambos se mantienen en empate técnico.

El sondeo, realizado a nivel nacional, muestra que el líder de izquierda obtendría alrededor del 45% de intención de voto en un eventual balotaje frente al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien aparece con un 46%. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que no representa un margen estadístico significativo.

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Un escenario electoral más competitivo

El estudio marca un cambio respecto a mediciones anteriores, en las que Lula conservaba una ventaja más clara. En marzo, por ejemplo, el presidente registraba un 46% frente al 43% de Flávio. Sin embargo, en los últimos meses esa diferencia se ha reducido, reflejando un mayor equilibrio entre las fuerzas políticas.

Otros nombres de la derecha también aparecen como competidores relevantes. El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el de Minas Gerais, Romeu Zema, obtienen alrededor del 42% en escenarios de segunda vuelta frente al actual presidente, quien se mantiene en el 45%.

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Un clima político tenso

El retroceso en la ventaja del mandatario se da en un contexto de alta polarización política en Brasil. Tanto Lula como Flávio Bolsonaro presentan elevados niveles de rechazo entre los votantes, lo que refleja un electorado dividido y con posiciones cada vez más marcadas.

Además, el crecimiento de Bolsonaro en las encuestas coincide con el respaldo político que ha recibido de su padre, una figura que aún conserva influencia en sectores conservadores del país, pese a sus problemas judiciales.

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