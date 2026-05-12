Hernando Cevallos sobre candidata de Juntos por el Perú detenida: "El filtro falló"

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Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, reconoció que el filtro de Juntos por el Perú falló al no identificar los presuntos antecedentes de la candidata a diputada Jhuliana Carbonel Carbonel, quien fue detenida preliminarmente por presuntamente integrar la organización Los Pulpos de La Victoria.

Al ser consultado, en entrevista con Canal N, aseguró que desconocían el tema. “Nosotros hacemos un filtro y también el Jurado Nacional de Elecciones lo hace. Si hubiera algún tipo de acusación preliminar, pues que se profundice. Esta señora será investigada por ética. Nosotros no pasamos por agua tibia este tipo de procesos”, indicó.

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Exhortó a no generalizar ese caso a todos los candidatos del partido. “Una cosa es que una persona que postula de pronto se le investigue preliminarmente por cualquier delito y otra es extender este hecho aislado a todos”, comentó.

“Es una acusación preliminar. Tampoco podemos poner una cruz. Si hay un nivel de responsabilidad establecido por el Poder Judicial, pues no tiene nada que hacer en JP”, dijo.

Sobre el caso

De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo se centraba principalmente en los sectores Damero A y B, para liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.

Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.

El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.