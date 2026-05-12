Este país se está consolidando como hub financiero en América Latina y es considerado como “el Singapur de la región”, según BTG Pactual

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Uruguay se posiciona como uno de los nuevos centros financieros de América Latina. En la Pro Capital Conference 2026, realizada en Montevideo, representantes de BTG Pactual, JPMorgan Asset Management y Janus Henderson coincidieron en que el país gana atractivo como plataforma para canalizar inversiones argentinas y regionales.

La definición más fuerte llegó desde BTG Pactual. Dirk Mengers, head of sales & business development para Latam ex Brasil de BTG Pactual Asset Management, describió a Uruguay como 'el Singapur de la región', por su estabilidad, su rol financiero y su capacidad para atraer capitales.

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Uruguay, un hub financiero en América Latina

BTG Pactual, la entidad brasileña considerada el mayor banco de inversión de América Latina, está además en proceso de adquirir HSBC Uruguay por US$175 millones, una operación pendiente de aprobación regulatoria.

Según el aviso institucional, la transacción incluye el negocio de banca minorista, corporativa e institucional, y está sujeta a aprobaciones regulatorias. La filial uruguaya señala que espera completar la venta en la segunda mitad de 2026. La operación también contempla la transferencia de empleados una vez cerrado el acuerdo.

HSBC también señaló que trabajará con el comprador para asegurar una transición ordenada para clientes y colaboradores. Reuters reportó que el negocio uruguayo suma cerca de 50.000 clientes y representa alrededor de 7% del mercado bancario local.

La importancia de BTG Pactual en América Latina

BTG Pactual es una de las entidades más importantes de América Latina porque combina banca de inversión, gestión de activos, wealth management, crédito corporativo y operaciones de mercado.

La propia firma se presenta como el mayor banco de inversión de la región, con más de 40 años de trayectoria y presencia regional en mercados como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.

Su peso también se refleja en sus resultados. Al cierre de 2025, reportó R$806.000 millones en activos totales, un ROAE ajustado anualizado de 26,9% y una ratio de capital BIS de 15,5%, según su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2025. Estas cifras muestran la capacidad del banco para competir con grandes grupos financieros globales.