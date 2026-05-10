El operativo de evacuación, coordinado por España y la OMS, incluyó vuelos especiales para repatriar a los viajeros, quienes cumplirán cuarentena por posible hantavirus | AFP

El operativo de evacuación, coordinado por España y la OMS, incluyó vuelos especiales para repatriar a los viajeros, quienes cumplirán cuarentena por posible hantavirus | AFP

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Los pasajeros del crucero MV Hondius comenzaron este domingo su desembarco en el Puerto de Granadilla, en Tenerife, tras el brote de hantavirus que dejó tres fallecidos durante la travesía iniciada el 1 de abril en Ushuaia, Argentina. El operativo, coordinado por España junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades europeas, incluyó vuelos especiales para trasladar a los viajeros a sus países de origen bajo estrictas medidas de salud pública.

Los primeros en abandonar la embarcación fueron los 14 ciudadanos españoles, quienes llegaron al aeropuerto de Tenerife Sur en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia. Allí cambiaron sus trajes de protección y fueron desinfectados antes de partir hacia Madrid, donde cumplirán cuarentena en un hospital militar. El Ministerio de Sanidad señaló que todos los viajeros permanecen asintomáticos.

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La ministra española de Salud, Mónica García, informó que en el transcurso de la jornada también despegaron vuelos hacia Francia, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Turquía y Estados Unidos. El último traslado externo, con destino a Australia, quedó previsto para el lunes. “La operación ha comenzado y está yendo muy bien”, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en la zona de la operación.

El brote registrado a bordo del crucero provocó un despliegue sanitario inusual en las Islas Canarias. Carpas de la Guardia Civil, ambulancias y personal especializado rodearon el puerto mientras pequeños grupos descendían del barco en lanchas auxiliares. El Gobierno español insistió en que el dispositivo se ejecutó “con todas las garantías de salud pública”.

OMS insiste en que el brote no representa otro covid

La OMS buscó frenar la preocupación tras el arribo del barco a España. Ghebreyesus afirmó ante los medios: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid”. El responsable del organismo sanitario añadió que el riesgo actual asociado al hantavirus continúa siendo bajo.

El último balance oficial confirma seis casos positivos entre ocho sospechosos. Dentro de la lista de víctimas mortales figuran una pareja neerlandesa y una pasajera alemana. La enfermedad, poco frecuente, no cuenta con vacuna ni tratamiento específico.

Diana Rojas, jefa de Emergencias de alto impacto de la OMS, explicó que la cuarentena tendrá una duración de 42 días debido al periodo de incubación de esta cepa. Asimismo, respaldó la evacuación humanitaria. “No sería humano dejar a las personas en un bote por 40 días”, indicó.

Las autoridades españolas reiteraron que no existió contacto entre los pasajeros y la población civil de Tenerife. Ángel Víctor Torres destacó que el procedimiento se desarrolló “con total seguridad”. “Es normal que la gente tenga miedo y haya actuado a la altura”, comentó ante TVE.

Pasajeros del MV Hondius cumplirán cuarentena en Europa

La embarcación permaneció fondeada sin atracar en tierra por petición del Gobierno regional canario. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, expresó su rechazo al desembarco. “No voy a poner en peligro a la población”, declaró.

Pese a la tensión política, el Ejecutivo español mantuvo el operativo. Pedro Sánchez aseguró en un acto público en Andalucía que España actúa “con rigor científico, transparencia y cooperación internacional”. El mandatario defendió la respuesta estatal y agradeció el apoyo logístico de Canarias.

La naviera Oceanwide Expeditions confirmó que el MV Hondius repostará combustible y partirá con destino a Róterdam con la tripulación esencial y el cuerpo de una de las víctimas. El trayecto hasta Países Bajos tomará cinco días.

España activa vuelos especiales para repatriar turistas

Las evacuaciones avanzaron según la disponibilidad de aeronaves enviadas por distintos gobiernos europeos. Francia logró trasladar a cinco ciudadanos durante las primeras horas del plan, mientras que un avión neerlandés recogió pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, además de parte de la tripulación.

Funcionarios sanitarios mantuvieron controles médicos permanentes antes de cada embarque aéreo. Un portavoz del Ministerio de Sanidad español sostuvo que todos los ocupantes evaluados continúan sin síntomas.

El operativo convirtió a Tenerife en el centro de una de las mayores respuestas sanitarias recientes vinculadas a un crucero turístico. Incluso el papa León XIV, en su mensaje habitual de los domingos brindado desde la plaza de San Pedro, agradeció públicamente a Canarias por permitir la llegada del buque.