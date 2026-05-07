La OMS investiga el origen del brote de hantavirus en un viaje de observación de aves en Sudamérica. Mientras tanto, varios países mantienen vigilancia sobre los viajeros afectados | AFP | AFP

La OMS investiga el origen del brote de hantavirus en un viaje de observación de aves en Sudamérica. Mientras tanto, varios países mantienen vigilancia sobre los viajeros afectados | AFP | AFP

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que ya son cinco los casos positivos de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius, mientras distintos países intensifican el rastreo de contactos y las medidas de vigilancia sanitaria. El brote, que dejó tres fallecidos desde abril, mantiene bajo observación a pasajeros y tripulantes dispersos por Europa, África, Asia y América tras el viaje marítimo iniciado en Argentina.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que existen además tres casos sospechosos y aseguró que el riesgo sanitario sigue siendo “bajo”. Los funcionarios internacionales descartaron, hasta el momento, señales de una propagación masiva similar a la registrada durante la pandemia de covid-19. Aun así, la organización coordina acciones con varios gobiernos con el fin de limitar cualquier transmisión adicional del virus.

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Canarias activa protocolo sanitario ante llegada

Las Islas Canarias se preparan para recibir este fin de semana al barco MV Hondius, que navega hacia Tenerife con más de un centenar de personas a bordo. Las autoridades españolas anunciaron que la embarcación no atracará directamente en el Puerto de Granadilla, sino que permanecerá fondeada mar adentro como medida preventiva.

El presidente canario, Fernando Clavijo, confirmó que los ocupantes serán evacuados mediante embarcaciones pequeñas hacia una zona restringida antes de su traslado inmediato al aeropuerto y su posterior repatriación. La ministra de Sanidad de España, Mónica García, señaló que la desocupación se realizará “sin contacto con la ciudadanía”.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, indicó que primero se inspeccionará el estado sanitario de la embarcación y de los turistas aislados. “Si no existen nuevos casos a bordo, se procederá con el traslado a sus lugares de origen”, afirmó.

Entre los pasajeros también hay 14 ciudadanos españoles, quienes cumplirán cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid luego de abandonar la embarcación.

Variante Andes centra investigación sobre origen del brote

La OMS investiga un viaje de observación de aves realizado por un matrimonio neerlandés por Uruguay, Chile y Argentina como posible origen del brote de hantavirus. La pareja falleció después de presentar síntomas compatibles con la enfermedad luego de embarcar en el crucero el 1 de abril.

Según Ghebreyesus, ambos visitaron regiones donde habita la rata transmisora de la variante Andes, cepa identificada en los análisis de laboratorio realizados a los pacientes afectados. Esta versión es endémica en algunas zonas de Argentina y Chile y constituye la única forma conocida del virus con capacidad de transmisión entre humanos.

El Ministerio de Salud de Chile aseveró que el contagio no ocurrió dentro de su territorio. Las autoridades chilenas señalaron que el periodo de permanencia del matrimonio no coincide con la ventana de incubación registrada en los incidentes detectados.

La epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, manifestó que el hantavirus posee un periodo de desarrollo largo y remarcó que el escenario actual “no es covid ni gripe”. Asimismo, recomendó el uso de mascarillas a quienes mantengan contacto cercano con posibles infectados.

Trabajadores portuarios alertan por falta de protocolos

La llegada del MV Hondius además generó tensión entre los trabajadores de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla. Representantes sindicales denunciaron falta de información sobre los protocolos sanitarios que se aplicarán durante la operación de evacuación.

La portavoz de Trabajadores por los Puertos de Tenerife, Elena Ruiz, indicó que existe preocupación entre las plantillas debido a la ausencia de instrucciones claras. Según declaró, algunos empleados incluso amenazaron con bloquear la actividad portuaria cuando llegue el navío.

La organización anunció movilizaciones frente al Parlamento de Canarias con el fin de exigir garantías sanitarias y protección laboral a lo largo del operativo previsto para el domingo.

Rastrean contactos tras dispersión internacional

Las autoridades sanitarias de Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Suiza y Singapur mantienen vigilancia sobre pasajeros y personas potencialmente expuestas al virus. Oceanwide Expeditions informó que trabaja en la reconstrucción de los movimientos de todos los viajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron desde marzo.

En Sudáfrica permanece hospitalizado un ciudadano británico que enfermó en el curso del viaje y que constituye el segundo caso confirmado. La OMS sostuvo que su estado muestra mejoría.

En Países Bajos reciben tratamiento un alemán de 65 años, un británico y un tripulante neerlandés. Dos de ellos permanecen en estado grave. Mientras tanto, Reino Unido mantiene aislados a varios ciudadanos que desembarcaron previamente en Santa Elena.

La OMS también coordina el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina hacia laboratorios de distintas naciones para reforzar la vigilancia epidemiológica internacional.