Este yacimiento del mineral hallado puede abastecer el consumo nacional de EE.UU. por 328 años, promoviendo la autonomía en la cadena de suministro de materias primas. | Ilustración con IA/ChatGPT/USGS

Este yacimiento del mineral hallado puede abastecer el consumo nacional de EE.UU. por 328 años, promoviendo la autonomía en la cadena de suministro de materias primas. | Ilustración con IA/ChatGPT/USGS

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó un hallazgo extraordinario de un recurso mineral tan deseado por China tras una investigación técnica exhaustiva. Esta estimación representa una de las evaluaciones geológicas más significativas del último tiempo, con efectos directos en la seguridad económica y tecnológica de la nación norteamericana.

El anuncio capta la atención internacional debido al impacto potencial sobre las estrategias industriales y geopolíticas globales. Según diversos analistas, el descubrimiento redefine las expectativas de autonomía frente a los países que dominan actualmente el suministro de materias primas para tecnologías avanzadas.

PUEDES VER: China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

¿Cuál es el mineral que descubrió EE. UU. y desea China?

El litio destaca como el recurso estratégico localizado con abundancia en los montes Apalaches. Este elemento resulta vital para fabricar baterías de vehículos eléctricos y sistemas que almacenan energía limpia. Por su relevancia técnica, las autoridades de EE.UU. catalogan a dicho metal como un componente prioritario dentro de la cadena de suministro global orientada a la alta tecnología.

EE.UU. descubrió litio en los montes Apalaches. Foto: USGS

USGS identificó este yacimiento mediante una evaluación publicada en la revista Natural Resources Research. El estudio integró mapeo geológico y modelos de prospectiva mineral para detectar depósitos ocultos en formaciones rocosas denominadas pegmatitas. Gracias a estos análisis geoquímicos, los científicos lograron estimar la presencia masiva del material en estructuras de gran tamaño.

Con un volumen de 2,3 millones de toneladas métricas, el recurso posee el potencial de suplir el consumo nacional por 328 años sin importaciones. Tal cifra subraya una posible autosuficiencia frente al mercado que domina China actualmente. No obstante, la viabilidad de esta autonomía queda sujeta a que el país norteamericano desarrolle procesos de extracción económicamente rentables en el futuro cercano.

¿Bastará este recurso para la transición energética?

La investigación de USGS estima que las existencias identificadas poseen el potencial para abastecer la fabricación de casi 130 millones de vehículos eléctricos, cifra que respalda una fracción sustancial de la industria automotriz actual. Estos depósitos calculados garantizan además el ensamblaje de más de 1,6 millones de baterías a escala industrial destinadas a redes de almacenamiento energético de gran capacidad.

Dicho alcance mineral cubre los requerimientos de la electrónica personal, con un volumen suficiente para manufacturar cientos de miles de millones de teléfonos móviles y equipos portátiles. Tales reservas superan los niveles de consumo actuales, lo que consolida al litio como el pilar fundamental para la electrificación del transporte y la tecnología global.

¿Cuál es el origen geológico de los yacimientos de litio?

Las formaciones que albergan este metal surgieron hace más de 250 millones de años, producto del choque tectónico que integró el supercontinente Pangea. Bajo severas condiciones de temperatura y tensión, diversos magmas con componentes ligeros ascendieron hasta cristalizar en cuerpos graníticos de grano grueso denominados pegmatitas.

Tales entornos naturales destacan por acumular elementos extraños ausentes en piedras ordinarias, motivo por el cual los científicos analizan su potencial mineralógico desde hace siglos. Actualmente, la evaluación de USGS aprovecha dicho conocimiento histórico para cuantificar y cartografiar estos recursos de manera más precisa en el mapa global.