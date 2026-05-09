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Un ecosistema de Sudamérica destaca como el humedal más extenso de la Tierra y resguarda una biodiversidad única en su vasta llanura. Según la Fundación WWF, la zona "sostiene una población vital de caimanes, jaguares y aves endémicas", gracias a aguas purificadas por vegetación densa que actúa como filtro. Tal refugio biológico funciona como un laboratorio eficiente para la conservación de múltiples especies acuáticas y terrestres que habitan dicho santuario.

La reserva hídrica ejerce un impacto directo sobre el equilibrio ambiental de Brasil, Bolivia y Paraguay al influir en sus ciclos pluviales. De acuerdo con el INPE, el Pantanal es un termostato natural para la región, regula las lluvias y evita cambios drásticos en el clima. Esta interacción entre el agua y la vegetación estabiliza las condiciones meteorológicas locales, lo cual consolida al territorio como una pieza fundamental para la seguridad ecológica del continente.

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El Gran Pantanal se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay. Foto: WWF

¿Cuál es el mayor humedal del mundo que se extiende por 3 países de Sudamérica?

El Gran Pantanal destaca como el humedal de mayor envergadura sobre la Tierra, con un área máxima de 340.500 km² repartida entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Esta llanura aluvial, que supera en casi 10 veces la superficie del departamento de Lima, funciona como un punto de convergencia para el Cerrado, el Chaco y la Amazonía. En su interior conviven cerca de 4.700 variedades de flora y fauna, con el guacamayo jacinto entre sus residentes más emblemáticos.

La pureza hídrica define a este paraje debido al filtrado orgánico de la vegetación, lo que le otorga el apodo de "pantano sin fango" por sus caudales cristalinos. Tal transparencia y planicie permiten que la NASA emplee la zona como un "blanco de referencia" técnico para ajustar los sensores de sus satélites. A diferencia de otros terrenos pantanosos turbios, esta red de lagunas y bosques inundados ofrece una visibilidad excepcional que facilita el monitoreo desde el espacio.

Ese santuario biológico posee la densidad más alta de jaguares en el mundo, ejemplares que superan en dimensiones a los del Amazonas. La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) subraya que este sitio "alberga un ecosistema vibrante donde cada animal cumple un rol esencial en la cadena alimentaria", garantizando el equilibrio natural. Gracias a dicha riqueza, el territorio se consolida como un destino prioritario para el ecoturismo y la investigación científica internacional.

¿Cuál es el estado actual del mayor humedal del mundo?

El humedal enfrenta una severa crisis hídrica provocada por estiajes prolongados y una alteración drástica en el ciclo de inundaciones. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que la deforestación y el agro insostenible agravan este panorama, mientras que "los ríos que lo alimentan están viendo una disminución alarmante en sus niveles". De hecho, el río Paraguay registra sus caudales más bajos en décadas.

A esta escasez de agua se suman incendios forestales catastróficos que ya consumieron más de una quinta parte del bioma. Ante la vegetación reseca, las autoridades de los tres países activaron brigadas de emergencia para frenar la degradación. Como medida de protección, el gobierno brasileño impulsa la expansión de áreas reservadas, como el Parque Nacional del Pantanal Matogrossense, frente a las amenazas climáticas.

La gravedad del escenario motivó una cumbre de la ONU en marzo del 2026 para coordinar acciones internacionales urgentes contra la sequía. Durante el encuentro, delegados oficiales resaltaron que "el Pantanal no es solo un tesoro natural para América del Sur, sino para el mundo entero". La comunidad global busca ahora mecanismos efectivos que garanticen la preservación de este ecosistema vital ante el avance del calentamiento terrestre.

¿Por qué el Pantanal es vital para los satélites de la NASA?

La agencia espacial emplea el humedal como un "espejo natural" para calibrar radares de altimetría con una exactitud inigualable. El portavoz de la misión SWOT destaca que este marisma es un "lugar ideal para ajustar la precisión de nuestros satélites antes de que midan grandes cuerpos de agua como los océanos y ríos del planeta". Gracias a la extensa planicie de la región, los científicos verifican instrumentos que analizan la topografía superficial de la Tierra.

Dicho ecosistema también es fundamental para el proyecto GRACE, el cual monitorea variaciones en la gravedad terrestre causadas por masas hídricas. Según explica un experto geoespacial, la NASA aprovecha este sitio para "medir de manera precisa los recursos hídricos globales". De esta forma, el estudio de los cambios estacionales en el volumen del reservorio sudamericano optimiza la comprensión del ciclo del agua a escala mundial.

Los 10 humedales más grandes del mundo

Sudamérica y África son los territorios con más ciénagas en el planeta, según datos de WWF, INPE y FAN.