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Argentina: gobierno de Milei anuncia nuevo feriado largo de 3 días en mayo de 2026, ¿a quiénes beneficiará y cuándo será?

Esa fecha califica como un feriado nacional inamovible de cumplimiento obligatorio para el ámbito público y privado en el país austral.

El gobierno de Javier Milei ratificó que el feriado extendido en Argentina inicia un sábado y concluye un lunes.
El gobierno de Javier Milei ratificó que el feriado extendido en Argentina inicia un sábado y concluye un lunes. | Ilustración con IA/ChatGPT/Difusión
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El quinto mes del año despierta un renovado interés por el cronograma oficial de descansos en Argentina, esencial para coordinar breves vacaciones en el territorio nacional. Bajo la gestión de Javier Milei, el Poder Ejecutivo ratificó el esquema de jornadas no laborables y trasladables que dicta la normativa vigente. El correspondiente a mayo ya fue ratificado por el Ministerio de Cultura.

Dicha estructura de fechas patrias busca un equilibrio entre el respeto a la historia y el impulso del consumo en las provincias. El Ministerio del Interior confirmó que la agenda de 2026 integra efemérides inamovibles junto a puentes turísticos que aseguran recesos prolongados. La intención de este diseño estatal es facilitar que millones de personas organicen períodos de descanso extendidos, lo que potencia la economía regional y el ocio de la ciudadanía.

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Feriados en mayo 2026: ¿cuándo será el fin de semana largo de 3 días en Argentina?

La administración nacional ratificó que el periodo de receso extendido inicia el sábado 23 y concluye el lunes 25. La fecha patria, que celebra el aniversario de la Revolución de Mayo, califica como un feriado nacional inamovible por su peso histórico en la emancipación argentina tras 1810. Como hito fundamental en la cronología local, la jornada brindará a la población un espacio de pausa laboral y conmemoración cívica.

Desde el Ministerio de Cultura de la Nación indicaron que la efeméride representa "el nacimiento de una identidad nacional" mediante eventos oficiales y desfiles en diversas provincias. El Poder Ejecutivo busca potenciar la actividad turística interna gracias a este intervalo de tiempo, que incentiva los viajes hacia múltiples destinos regionales.

Feriados oficiales en el mes de mayo 2026. Foto: Gobierno de Argentina

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¿Qué trabajadores tienen descanso el 25 de mayo y cómo se paga la jornada?

Ese día califica como un feriado nacional inamovible de cumplimiento obligatorio para el ámbito público y privado. Según el cronograma oficial, la jornada implica un cese de actividades en escuelas, oficinas gubernamentales y locales comerciales. La normativa vigente dicta una pauta clara sobre la remuneración: "Los empleados que deban trabajar, la ley establece que deben recibir un pago doble como compensación".

Bajo la perspectiva de las autoridades del Ministerio del Interior, la efeméride permite "dar la posibilidad a los ciudadanos de disfrutar de un merecido descanso sin tener que asistir a sus lugares de trabajo o estudio". Quedan excluidos de este régimen los servicios de salud y seguridad, que mantienen su operatividad habitual mientras el resto de la población conmemora la gesta histórica nacional.

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¿Cuáles son los siguientes feriados nacionales en 2026?

Conoce el calendario oficial de días no laborables, según lo aprobado por el gobierno argentino para el resto del año 2026:

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio).
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
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