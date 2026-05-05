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España descubre yacimiento de tierras raras ‘de clase mundial’ que desafía la soberanía de China en Europa

Aunque el desarrollo del proyecto tomará varios años, los estudios confirman su viabilidad económica y técnica. Este avance sitúa al país como un punto estratégico en el mapa europeo, con potencial para atraer inversión.

España ha hallado un yacimiento de tierras raras en Jaén. Este descubrimiento refuerza su posición estratégica en la tecnología moderna, crucial para la UE.
España ha hallado un yacimiento de tierras raras en Jaén. Este descubrimiento refuerza su posición estratégica en la tecnología moderna, crucial para la UE. | Foto: Wikiloc
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Una investigación vinculada al Proyecto Orión revela que España ha identificado un yacimiento de tierras raras en Jaén considerado “de clase mundial”. El hallazgo, desarrollado por la compañía australiana Osmond Resources, posiciona al país en el mapa estratégico de estos recursos clave para la tecnología moderna.

Las tierras raras, esenciales para dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y energías renovables, son actualmente dominadas por China, que concentra más del 90% del procesamiento global. Este descubrimiento en territorio español podría modificar el equilibrio geopolítico en Europa y reducir su dependencia externa.

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¿Dónde se encuentra el yacimiento de tierras raras en España?

El depósito está ubicado en la provincia de Jaén, dentro de la región de Sierra Morena. La concesión minera abarca más de 220 kilómetros cuadrados, distribuidos entre varios municipios del norte jienense.

La zona principal de mineralización alcanza una extensión de 9,5 kilómetros, una dimensión que lo sitúa entre los enclaves más relevantes del continente. Este tamaño, junto con su concentración, refuerza su potencial económico y estratégico.

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¿Qué minerales contiene y por qué son valiosos?

El yacimiento está compuesto principalmente por monacita, un mineral rico en elementos como neodimio y praseodimio. Estos componentes son fundamentales para fabricar imanes permanentes utilizados en motores eléctricos y aerogeneradores.

Además, se han identificado otros recursos como circón, titanio, rutilo e ilmenita, todos con aplicaciones industriales. Los análisis revelan concentraciones de óxidos de tierras raras cercanas al 19,4%, muy por encima del umbral habitual de viabilidad, situado entre 5% y 8%.

¿Por qué este hallazgo desafía el dominio de China?

Europa depende casi por completo del suministro asiático para abastecer su industria tecnológica. Esta situación ha generado preocupación en términos de soberanía industrial y seguridad económica.

El descubrimiento español abre la posibilidad de desarrollar una cadena de producción propia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el reto no solo radica en la extracción, sino también en el procesamiento, una etapa donde el país asiático mantiene liderazgo tecnológico.

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