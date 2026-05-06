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Tres infectados con hantavirus fueron evacuados a Países Bajos mientras el crucero MV Hondius se dirige a España

La OMS confirmó que las personas evacuadas están "estables" y descarta el riesgo de emergencia sanitaria similar a la pandemia del COVID-19.

La OMS se encargó de desestimar la posibilidad de que el hecho escale a una emergencia sanitaria. Foto: AFP.
La OMS se encargó de desestimar la posibilidad de que el hecho escale a una emergencia sanitaria. Foto: AFP.
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Se confirmó que el crucero MV Hondius atracará en Tenerife, España. Desde allí, todos los pasajeros que se muestren asintomáticos serán evacuados a sus países de origen. La ministra de Sanidad, Mónica García, reveló que la llegada del navío se estima para el sábado, exactamente en el puerto de Granadilla, pese a la oposición del gobierno regional.

La medida se anunció luego de que dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados fueran evacuados frente a las costas de Cabo Verde, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras ser extraídos en una lancha, se reportó el despegue de dos vuelos: uno con destino a los Países Bajos y el otro a Canarias.

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Ann Lindstrand, representante de la entidad internacional, aseguró que los tres individuos se encontraban "estables" y, de hecho, uno de ellos sería un caso "asintomático". Cabe indicar que la propia OMS se encargó de desestimar la posibilidad de que el hecho escale a una emergencia sanitaria, como ocurrió con la pandemia del covid-19.

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Acciones dentro de España

De acuerdo con la autoridad española, una vez que el crucero llegue a Canarias, los pasajeros pasarán por una evaluación médica para luego ser incorporados al mecanismo europeo conjunto de evacuación y repatriación.

En el caso de los 14 españoles que forman parte de la embarcación, serán trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz para luego ser llevados al Hospital Militar Gómez Ulla, donde, aprovechando las “unidades de aislamiento de alto nivel”, realizarán una cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

García indicó que las medidas buscan no solo proteger a quienes lleguen, sino también a la población en general. Lo que se persigue, según precisó, es "evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros." A esta perspectiva se suma la del ministro del Interior, quien aseguró que la situación está 'controlada'.

Al menos ocho son los casos confirmados

RTVE hizo un recuento de los casos confirmados hasta el momento. Citando a la OMS, el medio español reveló que se elevó a ocho el número de casos relacionados con el brote dentro del navío. En el conteo se incluyen los tres fallecidos, los tres pasajeros ya evacuados a los Países Bajos y Canarias, uno atendido en Sudáfrica y otro reportado en Zúrich.

"Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas", declaró el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

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