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¿Por qué Hernán Cortés fue enterrado en secreto? Los restos del conquistador escondidos durante más de un siglo

Actualmente, el sepulcro de Cortés se encuentra en la Iglesia de Jesús Nazareno, un lugar discreto y poco visitado. A pesar de su relevancia histórica, no forma parte de los principales circuitos turísticos.

El destino de los restos de Hernán Cortés ha sido un enigma histórico que refleja las tensiones sociales y políticas en México tras su muerte en 1547.
El destino de los restos de Hernán Cortés ha sido un enigma histórico que refleja las tensiones sociales y políticas en México tras su muerte en 1547. | Foto: Academia
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El destino de los restos de Hernán Cortés ha estado rodeado de misterio durante siglos, marcado por traslados, ocultamientos y decisiones tomadas en contextos políticos adversos. Su entierro en secreto no fue casual, sino una medida para proteger su legado en medio de tensiones históricas y sociales en México.

Aunque murió en Castilleja de la Cuesta en 1547, su voluntad de descansar en la Nueva España llevó a que sus restos cruzaran el Atlántico años después. Desde entonces, su paradero cambió en varias ocasiones hasta permanecer oculto durante más de un siglo, lo que ha generado incertidumbre sobre su ubicación final.

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¿Por qué Hernán Cortés quiso ser enterrado en México?

Antes de morir, Cortés expresó en su testamento su intención de ser sepultado en tierras que consideraba propias. Manifestó su vínculo con el territorio conquistado, al que describía como “tan amada por mí”, reflejando un fuerte apego personal.

En 1566, casi dos décadas después de su fallecimiento, sus restos fueron trasladados desde España hasta tierras aztecas, cumpliendo así su última voluntad. Inicialmente, fueron depositados en el templo de San Francisco de Texcoco.

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¿Por qué sus restos fueron trasladados varias veces?

A lo largo de los siglos, los restos del conquistador cambiaron de ubicación en distintas ocasiones dentro del país. Estos traslados respondieron tanto a decisiones logísticas como a tensiones sociales y políticas.

El contexto histórico, marcado por visiones críticas hacia la colonización española, influyó en la necesidad de proteger el sepulcro. Esto generó incertidumbre sobre su paradero durante largos periodos.

Este óleo de Carlos María Esquivel (1856) recrea el momento en que Cortés, ya dueño de la capital azteca, hace prisionero a su último soberano, Cuauhtémoc.

Óleo de Carlos María Esquivel recrea el momento en que Cortés hace prisionero a Cuauhtémoc. Foto: Museo de Brllas Artes.

¿Por qué fue enterrado en secreto durante tanto tiempo?

En 1823, ante el creciente sentimiento antiespañol, el político Lucas Alamán decidió ocultar los restos para evitar posibles actos de profanación. Esta decisión mantuvo en secreto su ubicación durante décadas.

No fue hasta 1946 cuando se reveló el lugar exacto, gracias al hallazgo de documentos que confirmaban su destino final. Este descubrimiento permitió esclarecer uno de los episodios más enigmáticos de la historia colonial.

¿Dónde se encuentran hoy los restos de Hernán Cortés?

Actualmente, los restos reposan en la Iglesia de Jesús Nazareno, un sitio discreto ubicado en el centro histórico. Este lugar está vinculado al Hospital de Jesús, fundado por el propio Cortés.

A pesar de su relevancia histórica, la tumba permanece alejada de los circuitos turísticos habituales, y mantiene un perfil bajo que contrasta con la magnitud del personaje y su impacto en la historia de América.

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