El puente más largo del mundo donde los carros están prohibidos: mide 1,2km y costó más de 100 millones de euros

Este icónico puente de 1.190 metros solo permite el tránsito de peatones, ciclistas y transporte público, promoviendo un modelo de transporte limpio en la capital finlandesa. | Foto: Shutterstock

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La ciudad de Helsinki, en Finlandia, se ha convertido en protagonista global tras inaugurar el puente más largo del mundo para peatones y ciclistas, una megaobra que redefine la movilidad urbana sostenible. Con una inversión superior a los 100 millones de euros, el proyecto impulsa un modelo de transporte limpio que prioriza a las personas sobre los vehículos privados.

Este nuevo icono, llamado Kruunuvuorensilta, no solo rompe récords por su extensión cercana a los 1.190 metros, sino que también marca un cambio de paradigma en la infraestructura moderna. Su diseño busca reducir la contaminación, mejorar la calidad de vida y conectar zonas clave de la capital finlandesa con soluciones eficientes.

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Esta transformación posiciona a Finlandia como referente en planificación urbana centrada en el bienestar ciudadano. Foto: Knight Architects

¿Por qué el puente más largo del mundo prohíbe autos y motocicletas?

El Kruunuvuorensilta fue concebido como un corredor exclusivo para peatones, ciclistas y transporte público, eliminando por completo la circulación de autos y motocicletas. Esta decisión responde a una estrategia urbana que busca disminuir emisiones contaminantes y fomentar alternativas sostenibles en una de las ciudades más innovadoras del viejo continente.

Además de su impacto ambiental, la estructura mejora los tiempos de traslado. Recorridos que antes superaban los 11 kilómetros ahora se reducen casi a la mitad, lo que facilita el desplazamiento diario.

¿Qué hace único al Kruunuvuorensilta y por qué es un icono mundial?

Más allá de su funcionalidad, la obra destaca por su diseño arquitectónico. Su estructura curva permite mantener siempre un punto visual en el horizonte, lo que mejora la experiencia de quienes lo recorren. A esto se suma un sistema de iluminación LED inteligente que cambia según la hora del día y la estación del año.

Uno de sus elementos más llamativos es su pilono central, una torre que supera los 130 metros de altura y sostiene el puente mediante un sistema de cables, con una combinación de ingeniería avanzada y estética contemporánea. Durante su inauguración, miles de personas acudieron a recorrerlo, lo que lo consolidó como atractivo turístico y símbolo de una nueva era en la infraestructura global.