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Ni el mejor sistema de seguridad del mundo supera esto: el récord de 30 millones de dólares que asombra en Japón

La cifra registrada por la policía confirma la honestidad ciudadana del país asiático. Parte del dinero fue devuelto a sus propietarios, mientras otro porcentaje se asignó a quienes lo encontraron.

Japón destaca globalmente al recuperar un récord de casi 30 millones de dólares en dinero perdido
Japón destaca globalmente al recuperar un récord de casi 30 millones de dólares en dinero perdido | Foto: Magnific
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Japón vuelve a destacar a nivel global tras registrar una cifra récord en devolución de dinero perdido, con casi US$30 millones recuperados en espacios públicos. Este dato consolida al país como líder mundial, una categoría poco habitual, pero reveladora sobre el comportamiento social.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, durante 2025 se reportaron miles de millones de yenes en efectivo extraviado que fueron entregados a las autoridades. La tendencia refuerza la imagen del país como referente en valores colectivos y respeto por las normas.

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¿Cómo logró Japón recuperar casi 30 millones de dólares en objetos perdidos?

La mayoría de recuperaciones se produjo en lugares públicos como estaciones de tren, oficinas administrativas y supermercados. Más del 70% de los casos se registró en estos espacios, donde ciudadanos entregan dinero y pertenencias encontradas de forma voluntaria.

Del total recuperado, una parte significativa fue devuelta a sus propietarios originales, mientras que otro porcentaje se asignó a quienes hallaron los objetos, conforme a la legislación vigente. El resto pasó a manos del gobierno metropolitano, siguiendo los protocolos establecidos.

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¿Qué tipo de objetos se recuperan además del dinero?

El fenómeno no se limita al efectivo. En el último año se registraron 4,5 millones de artículos extraviados, entre ellos documentos de identidad, licencias de conducir y dispositivos electrónicos. También se ha incrementado la recuperación de objetos con valor sentimental.

Los auriculares inalámbricos y otros dispositivos pequeños destacan entre los artículos devueltos, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo y en la naturaleza de los objetos perdidos en la vida cotidiana.

¿Por qué Japón lidera la honestidad cívica a nivel mundial?

Diversos estudios internacionales ubican a Japón entre las naciones con mayor confianza social. Este comportamiento se explica por una fuerte cultura de responsabilidad colectiva, donde el cumplimiento de normas se prioriza sobre el beneficio individual.

El alto nivel de devoluciones refleja una sociedad donde la ética pública está profundamente arraigada. Este patrón no solo se mantiene, sino que sigue en aumento, lo que posiciona al país como un referente difícil de igualar en términos de conducta ciudadana.

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