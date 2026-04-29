Este país en guerra lidera una revolución ambiental al plantar 10 mil millones de árboles en tiempo récord

Pakistán lanza el Ten Billion Tree Tsunami Programme, una iniciativa ambiental que busca plantar 10 mil millones de árboles. | Foto: Magnific

Pakistán lanza el Ten Billion Tree Tsunami Programme, una iniciativa ambiental que busca plantar 10 mil millones de árboles. | Foto: Magnific

Pakistán impulsa una de las mayores iniciativas ambientales del mundo al plantar 10.000 millones de árboles en un corto periodo, en medio de un contexto marcado por tensiones y vulnerabilidad climática. Este ambicioso plan busca frenar el deterioro ecológico y combatir los efectos del cambio climático en su territorio.

La estrategia de reforestación, conocida como Ten Billion Tree Tsunami Programme, posiciona al país como protagonista de una revolución ambiental global. Con esta meta, Pakistán apuesta por recuperar sus bosques, fortalecer las economías rurales y aumentar su resiliencia frente a fenómenos extremos como olas de calor y desertificación.

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En paralelo a este esfuerzo ambiental, el país asiático enfrenta un escenario de tensión en su frontera con Afganistán, donde en los últimos meses se han reportado enfrentamientos y bombardeos con víctimas civiles y daños en infraestructura.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a milicianos del grupo Tehrik-e-Talibán-Pakistán (TTP), responsable de ataques dentro de su territorio. Aunque esta organización actúa de forma independiente, mantiene vínculos con los talibanes afganos, que retomaron el poder en 2021 tras la retirada de fuerzas lideradas por Estados Unidos.

¿Cómo logró Pakistán plantar 10.000 millones de árboles en tiempo récord?

El proyecto se desarrolló en varias fases y se inició en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde se regeneraron 1.000 millones de árboles antes de su expansión nacional. Esta experiencia permitió escalar el programa con una combinación de nuevas plantaciones y protección de áreas degradadas.

La iniciativa también integró controles para evaluar la supervivencia de los árboles, un aspecto clave para medir su impacto real. Bajo el plan “Green Pakistan”, el gobierno continúa monitoreando los resultados y ajustando las estrategias de reforestación.

¿Qué impacto social y económico ha generado el programa?

El plan no solo tiene efectos ambientales, sino también sociales. Las autoridades estiman que ha generado más de 2 millones de empleos verdes, principalmente en viveros, vigilancia forestal y actividades rurales.

Muchos de estos puestos han beneficiado a jóvenes sin acceso a trabajo estable, lo que ha fortalecido economías locales. Este enfoque combina sostenibilidad con desarrollo económico y convierte la reforestación en una herramienta de inclusión.

¿Qué efectos ambientales ha tenido la reforestación en Pakistán?

Los análisis iniciales muestran un aumento de la cobertura forestal, con cientos de kilómetros cuadrados recuperados. Parte de este crecimiento se debe a la regeneración natural, impulsada por la protección de áreas y la reducción de actividades como el pastoreo.

Sin embargo, los impactos climáticos aún son moderados. Estudios detectan ligeros incrementos en las precipitaciones, pero no cambios significativos en temperaturas o calidad del aire, lo que sugiere que los beneficios requieren más tiempo para consolidarse.

¿Cuáles son los desafíos de este ambicioso proyecto ambiental?

Uno de los principales retos es garantizar que los árboles plantados sobrevivan a largo plazo. Además, los expertos advierten que una reforestación mal planificada podría afectar recursos hídricos o desplazar actividades agrícolas.

Para evitar estos riesgos, el programa prioriza especies adaptadas a cada ecosistema. Este enfoque busca asegurar la sostenibilidad del proyecto, que ya se perfila como un referente global en la lucha contra el cambio climático.