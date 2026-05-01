Este país de Sudamérica se posiciona como el principal referente de la región tras alcanzar el puesto 21 del ranking mundial de los más educados. | Composición LR/AFP/Freepik/CDN

Este país de Sudamérica se posiciona como el principal referente de la región tras alcanzar el puesto 21 del ranking mundial de los más educados. | Composición LR/AFP/Freepik/CDN

Un reciente análisis global realizado por la plataforma Remitly posicionó a Japón como líder en civilidad durante 2026. Esta investigación recolectó opiniones de más de 4.600 personas de 26 países para identificar qué naciones destacan por su amabilidad. A diferencia de los índices tradicionales, el informe omitió los títulos académicos y priorizó factores como la cortesía, el respeto y la calidad del trato cotidiano entre ciudadanos.

La clasificación reveló una realidad compleja para Sudamérica, debido a que apenas un Estado de la zona figura dentro de los 25 puestos principales. Aunque dicha nación se mantuvo distante de los 20 escalafones de élite, representa el único vestigio regional en la lista. Por su parte, si bien Chile permaneció excluido del ranking principal, obtuvo una mención destacada en un apartado específico del documento.

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¿Qué país de Sudamérica lidera la percepción global de educación y amabilidad en 2026?

Brasil se posiciona como el principal referente sudamericano tras alcanzar el puesto 21 del ranking mundial de Remitly. Esa investigación recopila las opiniones de encuestados que vinculan a ciertos territorios con los ciudadanos más instruidos según su experiencia personal. El gigante amazónico obtuvo el 1,13% de las menciones totales, consolidándose como una figura relevante dentro del panorama internacional de civilidad.

La nación brasileña sobresalió por ser el único representante de su región entre los 25 países con mejores resultados. Aunque quedó fuera del exclusivo grupo de los 20 primeros, logró superar a potencias europeas como España, Bélgica, Italia y Austria.

El informe destaca al territorio en diversas categorías, pues encabeza la autopercepción de buenos modales con una calificación de 9,46 sobre 10. Además, ocupa el segundo lugar entre los destinos más amables del planeta con un 7,96% de los votos. La entidad responsable vincula estos logros con una imagen colectiva fuertemente asociada a la 'calidez, la sociabilidad y el sentimiento de comunidad'.

¿Qué factores sitúan a Japón en la cima del ranking de educación global?

Japón lidera la clasificación de Remitly con un 35,15% de menciones, cifra que supera notablemente el 13,35% de Canadá. Este dominio surge de una reputación internacional fundamentada en el respeto mutuo, la armonía social y la consideración colectiva. Según la Organización Nacional de Turismo de dicho archipiélago, la cultura nipona integra ritos diarios como inclinarse o descalzarse en áreas específicas para manifestar cortesía.

Puesto País Menciones 1 Japón 35,15 % 2 Canadá 13,35 % 3 Reino Unido 6,23 % 4 China 3,07 % 5 Alemania 2,80 % 6 Filipinas 2,30 % 7 Suecia 2,26 % 8 Dinamarca 2,07 % 9 Finlandia 1,92 % 10 Sudáfrica 1,82 % 11 Australia 1,73 % 11 Suiza 1,73 % 13 Estados Unidos 1,57 % 14 India 1,53 % 15 Irlanda 1,46 % 16 Nueva Zelanda 1,36 % 17 Noruega 1,23 % 18 Países Bajos 1,21 % 19 Tailandia 1,15 % 19 Francia 1,15 % 21 Brasil 1,13 % 22 España 1,11 % 23 Bélgica 1,04 % 24 Italia 1,02 % 25 Austria 0,96 %

¿Es Chile realmente un país con buenos modales, según el ranking?

El informe global de Remitly excluye a Chile del listado de las 25 naciones con mejor educación percibida por el resto del mundo. Su ausencia no implica una calificación negativa sobre el comportamiento de sus ciudadanos, sino que refleja una menor frecuencia de menciones como referente internacional de cortesía.

En contraste, la nación destaca significativamente en el ámbito de la autovaloración social. Los chilenos alcanzan la segunda posición mundial en autopercepción de civilidad con una nota de 9,46 sobre 10, cifra que los sitúa en un empate técnico con Brasil. Este fenómeno ocurre porque en el territorio nacional "suele darse importancia al trato cercano, la hospitalidad y la relación con los demás", factores clave que fortalecen el orgullo local respecto a su convivencia diaria.

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¿Qué naciones de América Latina se consideran a sí mismas las más educadas?

Brasil y Chile encabezan la lista regional con una calificación idéntica de 9,46 puntos, mientras México alcanza la sexta posición global al registrar un nivel de 9,35 sobre 10. Estas cifras posicionan a dichos territorios como los referentes del área en el estudio de Remitly, donde la confianza en la formación académica propia destaca frente a otros mercados internacionales.

La investigación revela una brecha mínima en la escala, pues "entre la puntuación más alta y la más baja hay menos de un punto". No obstante, la compañía aclara que estos resultados, actualizados a marzo de 2026, dependen exclusivamente de un volumen robusto de respuestas de los habitantes locales para garantizar validez estadística.