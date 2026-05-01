Un país africano desafía las barreras comerciales y envía 24 toneladas de manzanas a China con arancel cero

El comercio entre China y África alcanzó cifras récord en 2025, impulsado por políticas que favorecen el intercambio y reducen barreras. Foto: Xinhua

El comercio entre China y África alcanzó cifras récord en 2025, impulsado por políticas que favorecen el intercambio y reducen barreras. Foto: Xinhua

Un cargamento de 24 toneladas de manzanas sudafricanas ingresó al mercado de China como el primer envío bajo la nueva política de arancel cero, vigente desde el 1 de mayo. La operación se realizó en el puerto de Shenzhen y marca el inicio de una estrategia comercial que beneficia a 53 países africanos con relaciones diplomáticas con Pekín.

El envío, que antes enfrentaba un impuesto del 10%, ahora entra libre de aranceles, lo que mejora su competitividad en el mercado chino. Según la agencia Xinhua, esta reducción permitirá un ahorro cercano a 20.000 yuanes (unos US$2.929). 'Es un beneficio real', afirmó Luo Shengcong, responsable de la agencia importadora, al destacar el impacto inmediato de la medida.

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China elimina impuestos a importaciones de 53 estados africanos

La pauta de arancel cero se extiende a todos los países africanos con vínculos diplomáticos con el gigante asiático, lo que representa una ampliación del esquema aplicado desde 2024 a Estados menos adelantados. Esto incluye también a 20 otros que no forman parte de ese grupo y estará vigente hasta abril de 2028.

El programa contempla excepciones en productos sujetos a contingentes, donde la exención aplica solo dentro de ciertos límites. Aun así, el objetivo central es fortalecer el acceso al mercado chino para productos africanos, en especial agrícolas y procesados.

Autoridades aduaneras han señalado que la política forma parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la cooperación económica y comercial. Guo Xueyan, funcionaria de la Administración General de Aduanas, sostuvo que la iniciativa refleja el compromiso de Pekín con el multilateralismo en un contexto global marcado por el proteccionismo.

Comercio bilateral alcanza cifras récord con impulso africano

El comercio entre China y África mantiene una tendencia al alza. En 2025, el intercambio alcanzó un récord de 348.080 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales. Durante el primer trimestre de 2026, el volumen llegó a 92.160 millones, con un crecimiento interanual de 26,8%, superior al promedio del comercio exterior chino.

Las cifras muestran un avance significativo en las regiones que ya contaban con beneficios arancelarios. Las importaciones desde naciones africanas menos desarrolladas crecieron a un ritmo mayor que el promedio general, lo que evidencia el impacto de estas políticas en el intercambio bilateral.

China ha sido el principal socio comercial del continente durante 17 años consecutivos. La nueva normativa busca consolidar esa posición y ampliar la participación de más economías africanas en este flujo.

Política busca diversificar exportaciones más allá de materias primas

Históricamente, las exportaciones africanas hacia China han estado concentradas en recursos naturales como petróleo y minerales. La directriz de arancel cero apunta a modificar ese patrón y promover una mayor diversificación.

El ingreso de productos agrícolas como las manzanas sudafricanas refleja ese cambio. Las autoridades esperan que más países aprovechen dicha apertura para impulsar bienes con mayor valor agregado, incluidos alimentos procesados y manufacturas.

Según informes difundidos por Xinhua, la estrategia busca facilitar la integración industrial entre ambas regiones y fomentar un crecimiento más equilibrado. Además, se prevé la firma de acuerdos de cooperación que respalden esta transición en los próximos años.