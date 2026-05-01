Europa podría quedarse sin combustible para aviones a final de año si Ormuz no se abre pronto, alerta informe

Un informe de Goldman Sachs advierte que Europa podría enfrentar escasez de combustible para aviones este año si no se normaliza el flujo por Ormuz | AFP | AFP

Un informe de Goldman Sachs advierte que Europa podría enfrentar escasez de combustible para aviones este año si no se normaliza el flujo por Ormuz | AFP | AFP

Europa enfrenta un riesgo real de escasez de combustible para aviones antes de fin de año si el estrecho de Ormuz no reabre en junio, según un informe de Goldman Sachs. El banco advierte que las reservas podrían agotarse en un escenario adverso, lo que afectaría a aerolíneas europeas, elevaría tarifas aéreas y reduciría rutas en plena temporada alta.

El análisis indica que, incluso con una reapertura parcial entre junio y julio, el continente afrontará una “escasez física extrema durante el verano y principios de otoño”. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya había alertado que los fondos caerían a niveles críticos de 23 días. Goldman Sachs prevé que ese umbral se alcance antes, a finales de mayo.

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Cierre de Ormuz dispara precios y tensiona suministro global

El cierre del estrecho de Ormuz ha golpeado el suministro global de petróleo y sus derivados. El fuel para aviones es el más afectado. Europa depende en gran medida de importaciones desde Oriente Próximo y Asia, que cubrían cerca del 50% del abastecimiento. Esa fuente se ha reducido de forma abrupta.

Goldman Sachs sostiene que el continente intenta compensar el déficit con envíos provenientes de Estados Unidos y África Occidental, en especial desde la planta nigeriana de Dangote. Aun así, la reposición solo cubriría parte de la pérdida. “Observamos una carencia física extrema”, señala el banco en su informe.

El impacto ya se refleja en los precios del combustible. El viejo continente ha intensificado su presencia en el mercado global, lo que ha elevado las cotizaciones. Según estimaciones, las empresas aéreas tendrían que aumentar sus ingresos entre 15% y 30% para trasladar el encarecimiento a los pasajeros.

Aerolíneas recortan vuelos ante costos y escasez energética

El aumento de costos ya afecta la operatividad de las aerolíneas europeas. Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos al considerar que muchas rutas dejaron de ser rentables. Otras compañías como EasyJet anticipan pérdidas mayores, mientras que Turkish Airlines ha suspendido rutas y reducido frecuencias.

Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indican que el precio del combustible para aviones en Europa subió más de 100% en comparación con el año anterior. Este escenario ha impulsado cancelaciones y ajustes en la oferta.

Desde el sector, crece la preocupación por el impacto estructural. József Váradi, director ejecutivo de Wizz Air, cuestionó la situación: “Yo no inicié una guerra en Irán. Entonces, ¿por qué tengo que soportar las consecuencias de eso?”, declaró al Financial Times.

Algunas compañías, como Ryanair, aseguran tener coberturas que les permiten resistir. Su consejero delegado, Eddie Wilson, sostuvo que la empresa tiene asegurado el 80% del combustible a costos previos. Sin embargo, advirtió que varias compañías podrían quebrar si el escenario se prolonga.

Importaciones y reservas marcan la vulnerabilidad por país

La capacidad de respuesta varía en cada país. Reino Unido es el más expuesto, con una fuerte dependencia de importaciones y sin reservas estratégicas. Cuenta con apenas 29 días de suministro. Alemania, Francia e Italia presentan altos niveles de consumo, aunque con mayor almacenamiento.

España muestra una posición más estable gracias a su capacidad de refino, con provisiones de 34 días. Bélgica lidera en seguridad energética con 157 días, mientras que Países Bajos y Grecia destacan como exportadores netos.

El informe subraya que las diferencias en infraestructura y almacenamiento condicionan la resiliencia. Además, existen limitaciones técnicas en las refinerías europeas, que operan cerca de su capacidad máxima y no pueden aumentar significativamente la producción de fuel para aviones.

La Agencia Internacional de la Energía también alertó sobre el impacto inmediato. Su director, Fatih Birol, afirmó que Europa tenía “quizás unas seis semanas” de suministro en caso de que el bloqueo persista, con riesgo de cancelaciones rápidas.