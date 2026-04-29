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Guerra en Irán causaría la pobreza de más de 30 millones de personas ante la alza de precios y el cierre de Ormuz

El PNUD, de la ONU, estima que se requieren 6.000 millones de dólares en subsidios para mitigar la pobreza, mientras la ayuda extranjera alcanza niveles históricos bajos.

Alexander De Croo, jefe del PNUD, fue enfático al describir el retroceso: “Es desarrollo a la inversa”. Foto: AFP.
Alexander De Croo, jefe del PNUD, fue enfático al describir el retroceso: “Es desarrollo a la inversa”. Foto: AFP.
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El conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya genera consecuencias globales severas. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza como resultado del alza en los precios de la energía y los fertilizantes.

La evaluación, realizada tras seis semanas de enfrentamientos, proyecta un impacto en al menos 160 países, incluso si la guerra terminara de inmediato.

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Alexander De Croo, jefe del PNUD, detalló en declaraciones a la AFP desde París que la crisis ya está "empujando a millones hacia la precariedad". Además, se apunta al cierre del estrecho de Ormuz —ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial— como un agravante del panorama ante la escasez de suministros y el encarecimiento del combustible.

Estados de África y Asia se han visto obligados a adoptar medidas de emergencia. Entre ellas, destacan el racionamiento de energía y la reducción de la jornada laboral para contener el consumo, de acuerdo con el reporte de la agencia de noticias.

Otros gobiernos, como se reportó desde América Latina, optaron por reducir impuestos a los combustibles para amortiguar el golpe en los bolsillos de la ciudadanía, en medio de la creciente presión inflacionaria.

El impacto es especialmente crítico en regiones vulnerables. Según la agencia, territorios del África subsahariana, así como economías asiáticas como Bangladés y Camboya, enfrentarán consecuencias profundas. A ello se suman los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde el incremento de los 'costos de la energía' y la 'falta de fertilizantes' tendrá efectos directos sobre la producción y la seguridad alimentaria en los próximos meses.

Desarrollo a la inversa

De Croo fue enfático al describir el retroceso: "Es desarrollo a la inversa". El funcionario advirtió que décadas de crecimiento económico y social pueden perderse. Además, alertó sobre un aumento de la inestabilidad política y una posible caída en las remesas, debido a la situación de los trabajadores migrantes en los países del Golfo.

El PNUD estima que se requieren al menos US$6.000 millones en subsidios para evitar que la pobreza se consolide. La propuesta ya se discute en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. "Puedes decir que US$6.000 millones es mucho, la guerra costó US$9.000 millones por semana", subrayó la autoridad.

Sin embargo, el margen de respuesta es limitado. La ayuda extranjera atraviesa su nivel histórico más bajo, tras una caída superior al 23% el último año.

Sin cambios en la guerra

Este panorama podría seguir agravándose ante la continuidad de la guerra, sobre todo por la aparente falta de posibilidades de acuerdos permanentes.

Durante la misma jornada en la que se hizo público el reporte desalentador, el presidente Donald Trump advirtió a Teherán que "¡más les vale espabilar pronto!" y ceder sobre su programa nuclear mediante la plataforma Truth Social.

En la publicación, el mandatario acompañó el mensaje con una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

Por otra parte, en una entrevista con Axios, el líder republicano aseguró que "el bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos", respecto a la actual medida estadounidense sobre los puertos iraníes.

En la misma línea, el diario Wall Street Journal reveló en un artículo que el Ejecutivo solicitó a su personal de seguridad nacional que se prepare para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco en los muelles, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

La decisión habría sido tomada por Trump el último lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca, según funcionarios anónimos.

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