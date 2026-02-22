La creadora de contenido compartió en su Instagram los momentos de terror que vivió tras escuchar detonaciones en los alrededores del aeropuerto de Guadalajara | Foto: composición LR

La creadora de contenido compartió en su Instagram los momentos de terror que vivió tras escuchar detonaciones en los alrededores del aeropuerto de Guadalajara | Foto: composición LR

Este domingo 22 de febrero, pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara vivieron momentos de pánico y desconcierto luego de que se escuchara detonaciones en los alrededores del recinto. Entre los presentes se encontraba Yasmin Maya, creadora de contenidos de belleza mexicana, quien mostró a través de sus redes sociales los instantes de tensión que se vivieron en el lugar mientras cientos de personas buscaban resguardarse.

Según compartió la influencer, en ese momento se encontraba junto a su abuelita y, tras lo ocurrido, no tuvieron más opción que resguardarse y esperar a que la situación se calmara.

“Escóndase en el piso, abuelita. Gatee, abuelita… Ay, no. Quédese aquí, abuelita”, se le escucha decir, visiblemente alterada. “Parece una balacera”, le comenta a la adulta mayor, mientras ambas intentaban ponerse a salvo.

Tras varios minutos de incertidumbre y tensión, la influencer informó que se encontraba fuera de peligro y que esperaba poder regresar pronto a su hogar, en Estados Unidos, luego del angustiante episodio que vivió en el aeropuerto.

Pánico en el aeropuerto de Guadalajara habría sido causado por detonaciones en carretera a Chapala

Según informes oficiales, los sonidos que alertaron a los pasajeros provinieron de la carretera a Chapala, Jalisco, una de las principales rutas de acceso al aeropuerto. Ante la situación, personas que se encontraban en los alrededores se desplazaron rápidamente hacia el interior del recinto en busca de protección, generando momentos de angustia y desorden dentro del edificio.

Cabe mencionar que los hechos descritos ocurrieron tras el anuncio del presunto abatimiento de “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal.