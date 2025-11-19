HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Dentro de los multimillonarios que invierten millones de dólares para lograr estos sitios utópicos están Elon Musk, Bill Gates y el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman.

Proyectos como Seasteading y Belmont buscan transformar ambientes en eficientes urbes autosuficientes.
Proyectos como Seasteading y Belmont buscan transformar ambientes en eficientes urbes autosuficientes. | Ilustración La República

Siete multimillonarios apuntaron hacia el futuro y anunciaron sus intenciones de construir ciudades futuristas con inversiones que, en algunos casos, superan los 300 millones de dólares y sobrepasan los límites de la imaginación. Estas construcciones estarán sentadas en bases tecnológicas y sostenibles que buscarán cambiar la forma de ver al mundo de la sociedad actual.

Este futuro de ensueño no está tan lejos como se tenía pensado, pues las mentes que vislumbraron estas maquetas están dando sus primeros pasos con el fin de hacer realidad estas utopías.

Multimillonarios buscan construir 'ciudades del futuro'

Siete de las personas más ricas del mundo tienen algo en común: su afán por crear un nuevo mañana con tecnología avanzada y sostenible, que cambie completamente, para mejor, a la sociedad como hoy la conocemos. Con inversiones millonarias, estos son los proyectos que se pusieron sobre la mesa:

Artisanóplis

Peter Thiel, multimillonario y cofundador de Pay Pal, se convirtió en un importante inversor del proyecto Seasteading, que plantea construir "la Polinesia Francesa", un grupo de ciudades flotantes en el océano Pacífico. De acuerdo con lo planeado, se busca que estas urbes serán autosuficientes y sin estar aferradas a regulaciones gubernamentales.

Este proyecto, impulsado por The Seasteading Institute (fundado por Patri Friedman y Wayne Gramlich) quiere integrar tecnología avanzada, una nueva idea de Gobierno y el uso de energías renovables. Con estos puntos en marcha, se espera cambiar la forma en la que viven miles de personas. La inversión de Thiel fue de al menos US$1,7 millones, según Business Insider.

Belmont

Son los esbozos de una ciudad inteligente, respaldada por Bill Gates, fundador de Microsoft, que se ubicará a unos 45 minutos al oeste de Phoenix, en el área de West Valley, en el desierto de Arizona. Esta urbe del futuro planea incorporar una red de transporte autónomo, Internet superveloz e infraestructuras ecológicas, además de albergar a un aproximado de 20.000 personas.

Este proyecto, que se espera esté listo en 2028, aspira a convertirse en un modelo que integra un modelo innovador con tecnología de alta calidad. Belmont Partners, una de las firmas con las que trabaja Gates, realizó un financiamiento inicial de US$80 millones, lo que costó la adquisición del terreno de 25.000 acres (más de 10.000 hectáreas).

Lanai

Larry Ellison, cofundador de Oracle, completó, en 2012, la adquisición de Lanai, haciéndose con casi el 98% de esta isla hawaiana por un costo de US$300 millones. Sin embargo, su ambicioso plan no se queda ahí, ya que también busca transformarla en un laboratorio viviente de sostenibilidad y un exclusivo destino de bienestar.

Este proyecto integral combina la instalación de energías limpias, el desarrollo de granjas ecológicas de vanguardia y la modernización de complejos turísticos de lujo. Con esto, Ellison persiste en convertir a Lanai en un modelo global de turismo sostenible y una demostración práctica de la vida en completa armonía con el entorno natural.

Mustang

Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, adquirió la diminuta y poco desarrollada localidad de Mustang, en Texas. Según reportes de CNN en Español, la transacción se habría cerrado por una suma que oscila entre 2 y 4 millones de dólares. El empresario aún no revela sus planes, pero se especula con que la convertirá en un destino turístico o centro de negocios exclusivo.

Starbase y una colonia en Marte

Elon Musk, fundador de SpaceX, busca establecer una colonia humana autosuficiente en Marte para asegurar la supervivencia de la humanidad. Su primer paso en este proyecto ya está en marcha con la creación de Starbase, en Texas, una ciudad concebida como un puerto espacial para desarrollar y lanzar los cohetes interplanetarios.

El magnate estimó, en 2019, que serían necesarios al menos 1.000 cohetes Starship y dos décadas de lanzamientos continuos para levantar una ciudad marciana plenamente operativa. Musk calculó un costo aproximado de US$2 millones por cada nave.

Telosa

El magnate Marc Lore, fundador de Jet.com, quiere construir Telosa, una ciudad del futuro en Nevada, enfocada en la igualdad y sostenibilidad. Esta metrópoli será diseñada para operar con 100% de energías renovables y ofrecer un transporte eficiente. Este proyecto busca crear un modelo de alta calidad de vida para hasta cinco millones de habitantes. Se planea que los US$400 millones necesarios para la financiación provengan de inversores privados, filántropos y fondos federales.

The Line

El príncipe heredero Mohammed bin Salman impulsa The Line, una metrópolis futurista en Arabia Saudita enfocada en la innovación y el bienestar social. Su diseño sostenible busca posicionar al país como un referente tecnológico, fomentando el emprendimiento y financiando centros de investigación.

La ciudad se distingue por ser una estructura lineal de apenas 200 metros de ancho, que se extenderá a lo largo de 170 kilómetros de desierto, desde las montañas de Tabuk hasta las costas del Mar Rojo.

