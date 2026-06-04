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Arqueólogos hallan un cementerio y vestigios que abarcan la Edad del Hierro, periodo romano y era anglosajona en 9 hectáreas en un campo inglés

La excavación también recuperó fragmentos de cerámica, puntas de flecha de sílex y restos de varias estructuras, lo que convierte el área en un importante testimonio de la vida a lo largo de los siglos.

Un hallazgo arqueológico en Nottinghamshire revela ocupación humana de 8.000 años, desde el Mesolítico hasta la Revolución inglesa, antes de iniciar una nueva autopista.
Un hallazgo arqueológico en Nottinghamshire revela ocupación humana de 8.000 años, desde el Mesolítico hasta la Revolución inglesa, antes de iniciar una nueva autopista. | Foto: Dall-E
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Antes de iniciar la construcción de una nueva autopista en Inglaterra, un equipo de arqueólogos realizó excavaciones preventivas en un terreno de poco más de nueve hectáreas en Nottinghamshire. Lo que parecía una inspección rutinaria terminó revelando un extraordinario yacimiento con evidencias de ocupación humana que abarcan aproximadamente 8.000 años de historia, desde el Mesolítico hasta la época posterior a la Revolución inglesa.

Entre los descubrimientos más destacados figuran un cementerio con siete esqueletos, una vivienda anglosajona semisubterránea, un pozo romano y decenas de objetos arqueológicos. Los hallazgos se realizaron cerca de la ciudad de Newark, en el marco de las obras vinculadas al desvío de la autopista A46.

Pieza de ceramica romana halladas durante la excavación. Foto: National Highways/AMS

Pieza de ceramica romana halladas durante la excavación. Foto: National Highways/AMS

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Descubren un cementerio con siete individuos y una rara construcción anglosajona

El hallazgo que más llamó la atención de los investigadores fue un cementerio con los restos de siete personas. Aunque todavía no se ha determinado con exactitud su antigüedad, las primeras evaluaciones sugieren que las sepulturas podrían corresponder a la Edad del Hierro, al período romano o a la era anglosajona. Los análisis mediante radiocarbono y estudios osteológicos permitirán establecer una cronología más precisa.

Junto al cementerio apareció una estructura conocida como Grubenhaus o casa en zanja, una construcción característica de los asentamientos anglosajones entre los siglos V y XI. Este tipo de vivienda consistía en una fosa rectangular semienterrada sobre la que se levantaba una estructura de madera. Su descubrimiento en Nottinghamshire es considerado poco habitual y podría aportar nueva información sobre la distribución de las comunidades anglosajonas en el centro de Inglaterra tras la caída del Imperio romano.

Restos oseos encontrados durante la excavación.

Restos oseos encontrados durante la excavación.

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Un yacimiento que conserva evidencias de más de 7.600 años de historia

La excavación permitió recuperar 163 fragmentos de cerámica pertenecientes principalmente a la Edad del Hierro y al período romano, además de puntas de flecha de sílex utilizadas en tiempos prehistóricos. También se encontró una piedra de moler neolítica empleada para triturar granos destinados a la elaboración de alimentos, lo que demuestra la larga ocupación humana de la zona.

Los arqueólogos identificaron además un recinto rectangular de origen romano, los cimientos de una antigua granja y un pozo de la misma época en un notable estado de conservación. Según los especialistas, este conjunto de vestigios convierte al terreno en un auténtico registro histórico de distintas etapas de la ocupación humana en Inglaterra.

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