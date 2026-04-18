HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Daniel Noboa llama a Colombia su "peor socio comercial" ante tensiones con Petro

El mandatario ecuatoriano justificó gravámenes de hasta 100% y atribuyó la crisis a problemas de seguridad, narcotráfico y falta de control en zonas limítrofes.

Noboa defiende la imposición de tarifas a productos colombianos y asegura que no hay conflicto político, sino por la seguridad fronteriza. Foto: composición LR/AFP
Noboa defiende la imposición de tarifas a productos colombianos y asegura que no hay conflicto político, sino por la seguridad fronteriza. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, calificó a Colombia como el “peor socio comercial” de su país y defendió la imposición de aranceles, en medio de una crisis que ya impacta el comercio bilateral y las relaciones diplomáticas. El mandatario argumentó que existe un déficit de US$1.200 millones dentro de un intercambio total de 2.100 millones, lo que, según dijo, afecta el empleo y la salida de divisas.

El jefe de Estado rechazó que exista un conflicto y aseveró que sus decisiones responden a problemas de seguridad. “No se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se les ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”, afirmó en una entrevista.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

lr.pe

Aranceles escalan tensión comercial entre Ecuador y Colombia

La disputa se intensificó desde febrero, cuando Ecuador impuso un gravamen del 30% a productos colombianos. La medida se endureció con el aumento de la llamada “tasa de seguridad” hasta el 100%, lo que provocó una reacción de Bogotá. La ministra de Comercio colombiana anunció un incremento similar en respuesta, aunque luego su homólogo mencionó que no aplicaría tarifas máximas a bienes necesarios.

El mandatario ecuatoriano insistió en que el problema no es político, sino estructural. Señaló que el desequilibrio comercial perjudica a su economía y cuestionó prácticas que, de acuerdo con su visión, no favorecen una relación equitativa. También criticó decisiones pasadas en materia energética, al comparar precios de electricidad entre ambos países.

La tensión se amplió al terreno diplomático tras declaraciones cruzadas de Noboa y Petro. El líder ecuatoriano rechazó que el exvicepresidente Jorge Glas sea un “preso político” e indicó que cumple condena por corrupción.

PUEDES VER: El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

lr.pe

Seguridad en frontera agrava crisis

El eje central del conflicto se traslada a la vigilancia fronteriza, especialmente en zonas como Putumayo. Noboa puntualizó que la falta de coordinación con Colombia obligó a Quito a reforzar su asistencia militar. “Nos resulta muy difícil contener la violencia, cargamentos de droga y la presencia de guerrillas”, manifestó.

El presidente sostuvo que su país destina alrededor de 400 millones de dólares adicionales al año para sostener a las fuerzas armadas en la frontera. Según explicó, el retiro de tropas colombianas en áreas cercanas y el aumento de cultivos ilícitos complicaron el control territorial.

Asimismo, objetó la cooperación bilateral y aseguró que los tratados previos no se cumplieron. “Acá no hay más diálogo que tener. Es simplemente ‘se acuerda lo que ya se habló’”, declaró, lo que marca un quiebre en las conversaciones de ambos gobiernos.

El conflicto incluye acusaciones indirectas sobre vínculos con el crimen organizado. En este sentido, mencionó contactos políticos en Ecuador relacionados con estructuras criminales, en un contexto marcado por la actividad de grupos como Los Choneros y su líder alias Fito.

Ecuador calla ante deportaciones masivas

En paralelo a la crisis regional, el gobierno de Noboa enfrenta cuestionamientos por su postura frente a las expulsiones desde Estados Unidos. La Cancillería informó que más de 41.000 ecuatorianos fueron retornados entre 2023 y 2025, aunque negó que exista una política de deportaciones masivas.

Solo en 2025 se registraron más de 100 vuelos con miles de ciudadanos repatriados. Estas cifras generaron críticas de analistas y exfuncionarios, quienes consideran que la respuesta oficial minimiza el impacto de las medidas migratorias.

El tema migratorio se suma al complejo escenario diplomático, en el que Ecuador ha cerrado algunas misiones en el exterior y abierto nuevas embajadas, en medio de cuestionamientos sobre su política internacional.

Notas relacionadas
Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

LEER MÁS
Ecuador insta a Paraguay a declarar a 'Los Choneros', 'Los Lobos' y otras estructuras criminales como grupos terroristas

Ecuador insta a Paraguay a declarar a 'Los Choneros', 'Los Lobos' y otras estructuras criminales como grupos terroristas

LEER MÁS
Petro frena tarifas del 100% a productos ecuatorianos y lanza nueva advertencia a Noboa: "Quita los aranceles y hablamos"

Petro frena tarifas del 100% a productos ecuatorianos y lanza nueva advertencia a Noboa: "Quita los aranceles y hablamos"

LEER MÁS
Irán declara el estrecho de Ormuz “completamente abierto” mientras dure el alto el fuego entre Israel y Líbano

Irán declara el estrecho de Ormuz “completamente abierto” mientras dure el alto el fuego entre Israel y Líbano

LEER MÁS
"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

LEER MÁS
El único aeropuerto de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes del mundo: ofrece un hotel cápsula y comidas variadas

El único aeropuerto de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes del mundo: ofrece un hotel cápsula y comidas variadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el único caza de quinta generación en el mundo que desafía la defensa aérea de Estados Unidos y otras potencias

Este es el único caza de quinta generación en el mundo que desafía la defensa aérea de Estados Unidos y otras potencias

LEER MÁS
El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

LEER MÁS
China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Daniel Noboa llama a Colombia su "peor socio comercial" ante tensiones con Petro

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC y dónde ver EN VIVO el partido por la Liga 1 2026?

Adolescente chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Mundo

Adolescente chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

EE.UU. sanciona a viceministro del régimen de Ortega‑Murillo por "graves violaciones de derechos humanos" en Nicaragua

América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en su país

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre López Aliaga y se perfila para disputar la segunda vuelta

Estados Unidos deporta a siete ciudadanos peruanos al Congo para definir su "situación migratoria"

Roberto Sánchez: “La autonomía del BCR la defendemos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025