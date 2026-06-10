HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Mundo

Presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara ordenó la suspensión de Gustavo Petro por presunta injerencia electoral

Horas después de la cuestionada resolución, medios locales informaron que la autoridad decidió suspender temporalmente el trámite y trasladó la decisión a la plenaria de la Cámara de Representantes.

El presidente se encuentra actualmente en Nueva York por el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP.
El presidente se encuentra actualmente en Nueva York por el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro mientras se investiga su presunta participación indebida en actividades políticas durante la campaña electoral.

La medida cautelar se extendería hasta el 21 de junio a las 16.00 hora local, coincidiendo con el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial. La resolución, firmada a las 9.06 a. m., busca garantizar la neutralidad exigida a quienes ejercen funciones públicas durante el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que Arizabaleta carece de competencias para suspender al presidente, y un miembro de la comisión aseguró que la medida ni siquiera fue discutida por el organismo. De confirmarse, Petro sería el primer mandatario colombiano suspendido temporalmente en la historia del país.

El presidente se encuentra actualmente en Nueva York, donde participó en el Consejo de Seguridad de la ONU. La decisión final sobre la suspensión depende del Senado, único órgano con facultad para ratificar o revocar la medida.

Información en desarrollo

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gustavo Petro anuncia que restablecerá relaciones diplomáticas con Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones

Gustavo Petro anuncia que restablecerá relaciones diplomáticas con Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones

LEER MÁS
Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta en Colombia pese a que Gustavo Petro insiste con el fraude

Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta en Colombia pese a que Gustavo Petro insiste con el fraude

LEER MÁS
Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de la primera vuelta frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de la primera vuelta frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
Casi el 50% del oro ilegal que sale de Sudamérica es extraído de este país: exportaciones aumentaron a US$12.000 millones en 2025

Casi el 50% del oro ilegal que sale de Sudamérica es extraído de este país: exportaciones aumentaron a US$12.000 millones en 2025

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025