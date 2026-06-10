El presidente se encuentra actualmente en Nueva York por el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP.

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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro mientras se investiga su presunta participación indebida en actividades políticas durante la campaña electoral.

La medida cautelar se extendería hasta el 21 de junio a las 16.00 hora local, coincidiendo con el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial. La resolución, firmada a las 9.06 a. m., busca garantizar la neutralidad exigida a quienes ejercen funciones públicas durante el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que Arizabaleta carece de competencias para suspender al presidente, y un miembro de la comisión aseguró que la medida ni siquiera fue discutida por el organismo. De confirmarse, Petro sería el primer mandatario colombiano suspendido temporalmente en la historia del país.

El presidente se encuentra actualmente en Nueva York, donde participó en el Consejo de Seguridad de la ONU. La decisión final sobre la suspensión depende del Senado, único órgano con facultad para ratificar o revocar la medida.

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