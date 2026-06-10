HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Juntos por el Perú contra Alfredo Torres y Salvador del Solar en vivo | Sin Guion

Mundo

Colombia elimina "casi la totalidad" de aranceles contra Ecuador y acaba la guerra comercial, según la CAN

El secretario general de la Comunidad Andina anunció que la medida regirá por 45 días únicamente para algunos productos relacionados con el arroz.

Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN. Foto: AFP.
Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras más de cuatro meses de conflicto comercial, Colombia levantó casi la totalidad de los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos, lo que marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

La decisión se oficializó con la firma del Decreto 0583 del 5 de junio por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y fue confirmada por el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, durante el I Foro Andino de Turismo en Quito. “Solo se mantiene por 45 días para algunos vinculados al arroz”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El conflicto se inició en enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre importaciones provenientes de Colombia, argumentando insuficiente cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera compartida.

La medida escaló hasta el 100% en mayo, mientras Bogotá respondió con gravámenes que alcanzaron hasta el 75% sobre ciertos productos, lo que afectó sectores estratégicos como el arroz, cuyo principal destino de exportación es Colombia.

PUEDES VER: Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

lr.pe

A disposición de la CAN

Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN y reforzaron su compromiso con la liberalización comercial. “Es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan la normativa andina”, indicó.

No obstante, aclaró que la CAN “no tiene un mandato” para intervenir en los impuestos cobrados durante la disputa, y consideró inadecuado el término “guerra comercial”, al insistir en que se trató de una diferencia de criterios sobre seguridad fronteriza.

Con la derogación de los aranceles por parte de Bogotá, se espera un alivio inmediato para productores ecuatorianos, especialmente del sector arrocero, que enfrentaba un impuesto del 75% para ingresar a Colombia. El secretario subrayó que con esto se restablece un intercambio comercial normal, mientras continúan los procesos de dictamen sobre los seis recursos interpuestos ante la CAN.

La disputa también estuvo marcada por un episodio político. Antes de las elecciones presidenciales colombianas, Noboa anunció que negociaría con el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella para resolver los aranceles, a pesar de que aún no existía certeza sobre su triunfo en la segunda vuelta. Esta acción generó críticas en Colombia por considerarse injerencismo.

Presunta injerencia presidencial

Cabe indicar que la acusación contra Noboa se replica contra su homólogo colombiano. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una pesquisa disciplinaria contra Petro por posibles acciones de intervención política a través de su cuenta en la red social X entre 2023 y 2025.

La medida fue adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, tras detectar 15 mensajes que podrían vincularse con actividades o controversias de carácter político-partidista. El auto señala que las publicaciones “revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva”, orientada a verificar los hechos denunciados.

La investigación contempla la participación de la Policía Judicial adscrita a la Comisión, encargada de certificar la autenticidad de los mensajes, recopilar información asociada —fechas, enlaces y responsables de la administración de la cuenta— y garantizar la cadena de custodia del material.

Se solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que, en un plazo de cinco días, informe si la cuenta oficial del mandatario (@petrogustavo) fue registrada o utilizada institucionalmente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gustavo Petro anuncia que restablecerá relaciones diplomáticas con Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones

Gustavo Petro anuncia que restablecerá relaciones diplomáticas con Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones

LEER MÁS
Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta en Colombia pese a que Gustavo Petro insiste con el fraude

Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta en Colombia pese a que Gustavo Petro insiste con el fraude

LEER MÁS
Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de la primera vuelta frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de la primera vuelta frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

LEER MÁS
Este histórico restaurante de América Latina deleita con tamales y chocolate con queso desde 1816 y habría sido el favorito de Simón Bolívar

Este histórico restaurante de América Latina deleita con tamales y chocolate con queso desde 1816 y habría sido el favorito de Simón Bolívar

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025