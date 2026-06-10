Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN. Foto: AFP.

Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN. Foto: AFP.

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Tras más de cuatro meses de conflicto comercial, Colombia levantó casi la totalidad de los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos, lo que marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

La decisión se oficializó con la firma del Decreto 0583 del 5 de junio por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y fue confirmada por el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, durante el I Foro Andino de Turismo en Quito. “Solo se mantiene por 45 días para algunos vinculados al arroz”, señaló.

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El conflicto se inició en enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre importaciones provenientes de Colombia, argumentando insuficiente cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera compartida.

La medida escaló hasta el 100% en mayo, mientras Bogotá respondió con gravámenes que alcanzaron hasta el 75% sobre ciertos productos, lo que afectó sectores estratégicos como el arroz, cuyo principal destino de exportación es Colombia.

A disposición de la CAN

Gutiérrez destacó que esta resolución demuestra que ambos gobiernos acataron las normas de la CAN y reforzaron su compromiso con la liberalización comercial. “Es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan la normativa andina”, indicó.

No obstante, aclaró que la CAN “no tiene un mandato” para intervenir en los impuestos cobrados durante la disputa, y consideró inadecuado el término “guerra comercial”, al insistir en que se trató de una diferencia de criterios sobre seguridad fronteriza.

Con la derogación de los aranceles por parte de Bogotá, se espera un alivio inmediato para productores ecuatorianos, especialmente del sector arrocero, que enfrentaba un impuesto del 75% para ingresar a Colombia. El secretario subrayó que con esto se restablece un intercambio comercial normal, mientras continúan los procesos de dictamen sobre los seis recursos interpuestos ante la CAN.

La disputa también estuvo marcada por un episodio político. Antes de las elecciones presidenciales colombianas, Noboa anunció que negociaría con el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella para resolver los aranceles, a pesar de que aún no existía certeza sobre su triunfo en la segunda vuelta. Esta acción generó críticas en Colombia por considerarse injerencismo.

Presunta injerencia presidencial

Cabe indicar que la acusación contra Noboa se replica contra su homólogo colombiano. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una pesquisa disciplinaria contra Petro por posibles acciones de intervención política a través de su cuenta en la red social X entre 2023 y 2025.

La medida fue adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, tras detectar 15 mensajes que podrían vincularse con actividades o controversias de carácter político-partidista. El auto señala que las publicaciones “revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva”, orientada a verificar los hechos denunciados.

La investigación contempla la participación de la Policía Judicial adscrita a la Comisión, encargada de certificar la autenticidad de los mensajes, recopilar información asociada —fechas, enlaces y responsables de la administración de la cuenta— y garantizar la cadena de custodia del material.

Se solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que, en un plazo de cinco días, informe si la cuenta oficial del mandatario (@petrogustavo) fue registrada o utilizada institucionalmente.