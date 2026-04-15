La demanda no fue respondida de forma inmediata ni concluyente por parte de Asunción. Foto: AFP.

La demanda no fue respondida de forma inmediata ni concluyente por parte de Asunción. Foto: AFP.

Ecuador instó, de manera formal, a Paraguay a declarar como organizaciones terroristas a los grupos criminales Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings, mismas que el Gobierno de Daniel Noboa señaló como responsables de gran parte de la violencia vinculada al narcotráfico y las economías ilícitas en Quito. La petición se dio en el marco del encuentro entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

La demanda no fue respondida de forma inmediata ni concluyente por parte de Asunción; sin embargo, Lezcano se comprometió a dar un seguimiento adecuado al planteamiento. Cabe señalar que esta acción se inscribe en la estrategia internacional que Noboa ha planteado en su búsqueda de consolidar apoyos externos para su política de seguridad.

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En específico, Los Choneros y Los Lobos ya fueron catalogados así por países externos, como Estados Unidos y Argentina. Este reconocimiento le permite a la administración sudamericana activar una cooperación más amplia.

Previo al arribo de Santiago Peña

El encuentro entre los cancilleres cumplió con una amplia agenda bilateral en vísperas de la visita oficial del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio de 2026. Tanto Sommerfeld como Ramírez destacaron la "histórica amistad" entre ambas naciones y ratificaron su interés en profundizar el diálogo político y colaboración en múltiples áreas.

Además de la solicitud relacionada con los grupos criminales, los representantes coincidieron en fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan a ambas naciones. Cabe señalar que, durante la futura visita del mandatario a Quito, se tiene prevista la firma de un acuerdo entre los ministerios del Interior para reforzar el intercambio de acciones.

También se abordaron temas como la necesidad de diversificar el accionar comercial y una mayor complementariedad productiva, especialmente en el sector agropecuario. Otros puntos, aún en análisis, fueron la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de "cielos abiertos", con el objetivo de ampliar la conectividad y facilitar el flujo comercial y turístico.

Un libre comercio

Ecuador y Paraguay confirmaron la fecha para la próxima reunión de la comisión de coordinación permanente, que se llevará a cabo el 2 de septiembre en Asunción. Este mecanismo tiene como objetivo dar seguimiento a los compromisos bilaterales y afianzar la cooperación entre ambos países a través de una agenda de trabajo sostenida a largo plazo.

Las relaciones entre ambos se destacaron por una diplomacia estable, caracterizada por su participación conjunta en organismos multilaterales como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de Estados Americanos (OEA).