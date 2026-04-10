La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador se intensificó tras la decisión de Gustavo Petro de retirar a la embajadora en Quito. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador se intensificó tras la decisión de Gustavo Petro de retirar a la embajadora en Quito. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador escaló con rapidez luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara el retorno inmediato de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco. La decisión responde al incremento de aranceles ecuatorianos al 100% y a una serie de desacuerdos políticos que han deteriorado la relación bilateral.

Quito justificó la medida por la supuesta falta de acciones concretas en resguardo fronterizo. Petro calificó el alza como “una monstruosidad” y convocó a su gabinete a una reunión en la frontera, en medio de una disputa que también compromete el futuro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

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Ecuador endurece guerra comercial con arancel del 100%

La escalada comenzó cuando el gobierno de Daniel Noboa decidió elevar los aranceles a productos colombianos hasta el 100%. Según el Ministerio de Producción ecuatoriano, la medida se debe a la necesidad de reforzar el control en el límite en común de más de 600 kilómetros.

En el Palacio de Carondelet sostienen que el alza busca compensar un gasto adicional de unos 400 millones de dólares en seguridad. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que las negociaciones con Bogotá están suspendidas.

El impacto económico ya genera preocupación. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, Javier Díaz, advirtió que la disposición “cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio”. En paralelo, sectores productivos alertan sobre el freno a exportaciones y la ruptura de acuerdos dentro de la CAN, vigente desde 1969.

En respuesta, Bogotá aplicó medidas similares y suspendió la venta de energía a su vecino, en un contexto en el que Ecuador enfrentó cortes eléctricos prolongados en 2024. Además, el gobierno colombiano evalúa mejorar su estrategia de integración y ha planteado solicitar su ingreso pleno al Mercosur.

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Frontera en riesgo por crecimiento de crimen y contrabando

El deterioro diplomático tiene efectos directos en la custodia de la frontera. La zona se mantiene como un corredor clave del narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilícita. Analistas advierten que la falta de coordinación entre gobiernos facilita la expansión de economías ilícitas.

La experta en seguridad Carla Álvarez explicó a CNN que el crecimiento de tensiones impulsa el mercado ilegal. “El ecosistema criminal se fortalece y aumentan las actividades logísticas para todo tipo de comercio formal e ilegal”, señaló. Igualmente, alertó que los grupos delictivos aprovechan la debilidad institucional con el fin de controlar rutas y reclutar actores locales.

La repercusión se extiende a la población civil. La reducción del tráfico formal y el incremento de controles generan un escenario propicio para el contrabando. Asimismo, la carencia de cooperación limita las acciones conjuntas contra organizaciones criminales en una de las zonas más sensibles de la región andina.

Tensión política crece por caso Jorge Glas y acusaciones

La crisis diplomática también tiene un componente marcado por el caso de Jorge Glas. Petro lo definió como “preso político” y le otorgó la nacionalidad colombiana, lo que provocó una reacción inmediata de Quito.

El gobierno ecuatoriano rechazó las declaraciones y afirmó que Glas fue condenado por la justicia por delitos de corrupción. En una nota diplomática, Ecuador sostuvo que cuestionar esas sentencias constituye una violación al principio de no intervención.

El propio Noboa criticó a Petro y aseguró que no se puede negociar con quien no comparte el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. La tensión se trasladó a redes sociales, donde ambos mandatarios intercambiaron acusaciones.

Desde Bogotá, la cancillería insiste en que los aranceles violan acuerdos regionales y debilitan la integración. Por su parte, voces críticas señalan que la confrontación pública agrava la situación. El analista Carlos Andrés Arias advirtió que este tipo de mensajes “buscan generar crisis” y afectan la estabilidad de sectores estratégicos.