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Papa León XIV denuncia la indiferencia ante la guerra en su primera Pascua y lanza un llamado urgente a la paz

En el Urbi et Orbi, el pontífice afirmó que el mundo se está acostumbrando a la violencia y alertó sobre sus efectos sociales y económicos a nivel internacional.

El Papa enfatizó la necesidad de un diálogo en lugar de la confrontación armada y denunció la "idolatría del lucro". Foto: AFP
El Papa enfatizó la necesidad de un diálogo en lugar de la confrontación armada y denunció la "idolatría del lucro". Foto: AFP | AFP | AFP

El Papa León XIV centró su primer mensaje de Pascua en una advertencia directa sobre la indiferencia global frente a los conflictos internacionales. Desde el Vaticano, el pontífice instó a elegir el diálogo en lugar de la confrontación armada y convocó una vigilia por la paz el 11 de abril, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio y la persistencia del conflicto en Ucrania.

En el Urbi et Orbi, pronunciado a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, afirmó: “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes”. El líder de la Iglesia católica alertó que esta actitud se extiende a las consecuencias sociales y económicas de las guerras, que, según dijo, afectan a toda la comunidad internacional.

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Papa evita nombrar conflictos en su primer Urbi et Orbi

En una decisión que marcó distancia con la práctica reciente, León XIV no mencionó de forma explícita ningún país o región en conflicto en su discurso. La omisión ocurre en medio de la escalada entre Israel, Estados Unidos e Irán, además de la prolongada guerra en Ucrania.

El pontífice retomó la expresión “globalización de la indiferencia”, acuñada por Francisco, para describir la falta de reacción al sufrimiento causado por la violencia. “Indiferentes ante la muerte de miles de personas”, insistió. Además, pidió que quienes tienen poder para iniciar guerras opten por la paz: “No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo”.

Vaticano convoca vigilia por la paz en medio de crisis global

En su mensaje de la Semana Santa 2026, el Papa anunció una jornada de oración en la Santa Sede con el objetivo de visibilizar el reclamo de paz. “¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!”, exhortó a los fieles.

El llamado se produce en un escenario de crisis donde la Iglesia católica busca reforzar su papel como actor moral. Durante la semana litúrgica, el pontífice también retomó tradiciones que su antecesor había modificado: el lavado de pies a sacerdotes y la participación directa en el Vía Crucis.

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Pascua marcada por guerras y llamado urgente al consenso

Las celebraciones de Pascua estuvieron condicionadas por la situación en Jerusalén, donde las restricciones de seguridad limitaron el acceso a los lugares santos. “Es realmente muy duro querer rezar y no encontrar nada abierto”, expresó una fiel afectada por las medidas.

En su homilía, León XIV advirtió sobre otros factores vinculados a la presión internacional, como la desigualdad y la explotación de recursos. Denunció lo que definió como la “idolatría del lucro” y su impacto en los más vulnerables. Aun así, sostuvo que el anuncio pascual representa una oportunidad de renovación: “Abre a la esperanza que no desfallece”.

El pontífice cerró su intervención con un pedido a no resignarse frente a la violencia y a recuperar el sentido de las conversaciones, clave para resolver disputas en un escenario cada vez más fragmentado.

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