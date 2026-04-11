Ucrania y Rusia llevaron a cabo un intercambio de prisioneros, con 175 liberados de cada lado, en un gesto que acompaña la frágil tregua actual. | Foto: AFP

Ucrania y Rusia llevaron a cabo un intercambio de prisioneros, con 175 liberados de cada lado, en un gesto que acompaña la frágil tregua actual. | Foto: AFP

La tregua temporal entre Ucrania y Rusia por la Pascua ortodoxa entró en vigor este sábado en el frente de combate, en un intento por reducir momentáneamente la intensidad de una guerra que se prolonga desde febrero de 2022. El cese de hostilidades, acordado por ambas partes, se desarrolla bajo un clima de cautela y con advertencias explícitas sobre posibles incumplimientos.

El Kremlin precisó que la suspensión de operaciones comenzó a las 16:00 hora local (13:00 GMT) y se extenderá hasta el final del domingo, sumando un total de 32 horas. Aunque Kiev aceptó la iniciativa, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dejó claro que su país mantendrá la capacidad de respuesta ante cualquier agresión durante este periodo.

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Ataques previos y advertencias en medio del alto el fuego

Horas antes del inicio oficial de la pausa, los enfrentamientos continuaron con intensidad. Ucrania reportó el lanzamiento de al menos 160 drones por parte de Rusia, con un saldo de cuatro fallecidos en zonas del este y sur del país. Asimismo, los bombardeos dejaron 14 heridos en la región fronteriza de Sumi y otros 10 en Kramatorsk, en Donetsk, según autoridades locales.

En territorio ruso, un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en la región de Krasnodar y causó daños en edificios residenciales. Además, dos personas murieron en áreas de Donetsk bajo control de Moscú tras una ofensiva aérea de Kiev.

Pese a este contexto, ambos países llevaron a cabo un intercambio de prisioneros de guerra, con 175 liberados por cada bando. También fueron entregados 14 civiles detenidos —siete por lado—, en un gesto que acompaña el frágil intento de distensión.

El presidente Zelenski reafirmó la postura de su gobierno en un mensaje difundido en X: Ucrania “respetará el alto el fuego”, pero responderá “golpe por golpe” ante cualquier violación. Desde Moscú, el ministro de Defensa, Andréi Belousov, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, recibieron la orden de “cesar las operaciones de combate en todos los frentes durante este periodo”.

Estancamiento diplomático y cambios en el campo de batalla

El conflicto, considerado el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha causado cientos de miles de muertes y millones de desplazados. Pese a varios intentos de negociación impulsados por Estados Unidos, las conversaciones no han logrado avances significativos y permanecen estancadas.

En el terreno militar, la dinámica ha cambiado en los últimos meses. Los combates terrestres han perdido intensidad, mientras que el uso de drones se ha convertido en el principal método de ataque. Aunque Rusia ha conseguido avances territoriales limitados, estos han implicado altos costos humanos y logísticos.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), los progresos de Moscú se han ralentizado desde finales de 2025, en parte por contraofensivas ucranianas y restricciones tecnológicas, como la prohibición del uso de sistemas satelitales Starlink y los intentos de bloquear la aplicación Telegram, herramientas clave para la coordinación militar.

Aun así, la situación sigue siendo compleja para Kiev, especialmente en la región de Donetsk. Rusia exige la retirada de tropas ucranianas de ciudades estratégicas como condición para un eventual acuerdo de paz, además de concesiones territoriales que incluyen el control total del Donbás.

Actualmente, Moscú mantiene bajo su dominio cerca del 19% del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexada en 2014. En paralelo, Ucrania ha intensificado los ataques contra infraestructuras energéticas rusas, particularmente puertos petroleros, en un contexto de alza de los precios del crudo que favorece a la economía rusa.

En este escenario, la tregua por la Pascua ortodoxa surge como una pausa limitada en un conflicto prolongado, cuya resolución sigue lejana ante las profundas diferencias entre ambas partes.