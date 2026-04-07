Ecuador y Estados Unidos han puesto en marcha las maniobras en el marco del llamado 'Southern Seas 2026' con el objetivo de reforzar sus capacidades navales, según el comunicado oficial de la Armada del país. Además, el mensaje señala que estas operaciones buscan convertirse en un espacio de encuentro de preparación, cooperación y fortalecimiento entre naciones aliadas.

Cabe indicar que, durante el gobierno de Daniel Noboa, iniciado en noviembre de 2023, Quito y Washington reforzaron su cooperación principalmente en el ámbito de seguridad. En 2024, ambos países firmaron acuerdos que permiten la asistencia de personal estadounidense en territorio ecuatoriano.

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En específico, la operación consiste en un despliegue naval multinacional liderado por el Comando Sur, que reúne a fuerzas militares del gobierno de Estados Unidos y de varios países de América Latina para realizar entrenamientos conjuntos en el mar.

Presencia militar de EE. UU. en Sudamérica

El portaviones USS Nimitz llegó este lunes a Ecuador como parte de los ejercicios. La presencia de esta embarcación, una de las más emblemáticas de la flota estadounidense, marca uno de los mayores acercamientos con Estados Unidos en temas de defensa. Las maniobras se desarrollarán en aguas del Pacífico, a unas 60 millas de la costa.

La incursión incluye la participación del destructor USS Gridley y unidades de la Armada ecuatoriana, como las corbetas Loja y Manabí, en operaciones coordinadas con el Comando Sur.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano informó en la red social X que la asistencia del navío estadounidense consolida un nuevo nivel de cooperación militar frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, en un contexto de violencia sin precedentes.

Operaciones internas

En paralelo, el Ejército ejecutó una operación en Santo Domingo de los Tsáchilas contra estructuras vinculadas a la minería ilegal, en el sector Salinas de Monte Nuevo, parroquia Santa María del Toachi.

La intervención, denominada 'Impacto Total', contó con la participación de unidades de la Primera División de Ejército Shyris, la Brigada de Caballería Blindada y personal especializado en explosivos, que utilizaron tanques AMX-13 para destruir infraestructura clandestina, en una acción orientada a frenar economías ilícitas en la zona.

Este operativo se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por Noboa, quien decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en varias zonas del país para combatir el crimen organizado. La medida abarca nueve provincias, incluidas las principales ciudades, y permite a las fuerzas del orden realizar allanamientos sin orden judicial previa.