Carlos Bruce: graban al alcalde de Surco usando una pistola eléctrica contra su asesor

Video muestra al alcalde de Surco usando una pistola eléctrica en contra de un asesor. Foto: composición LR

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El alcalde de Surco, Carlos Bruce, fue grabado usando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina, según imágenes difundidas en redes sociales. En el video se observa al burgomaestre apuntar el dispositivo hacia la espalda del funcionario, quien cae al piso segundos después de recibir la descarga. La escena ocurre frente a otras personas que observan el hecho y reaccionan entre risas.

Las imágenes también muestran a Bobbio sostenido por otro hombre antes del disparo. Tras recibir el impacto eléctrico, el asesor pierde estabilidad y termina tendido en el suelo. Hasta el momento, Arturo Bobbio no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente ni sobre las circunstancias en las que se realizó la grabación.

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Luego de la difusión del video, Carlos Bruce publicó un pronunciamiento en su cuenta de X. El alcalde afirmó que el material corresponde a un extracto "editado y fuera de contexto" de una dinámica privada. Además, sostuvo que las personas que participaron aceptaron hacerlo voluntariamente y negó que existiera una situación de peligro o consecuencias graves.

El caso llamó la atención porque días antes el municipio de Surco presentó oficialmente nuevas pistolas eléctricas para el Serenazgo distrital. En esa actividad, Bruce informó sobre la incorporación de equipos Taser y cámaras corporales para los agentes de seguridad ciudadana. Incluso explicó que estas armas debían utilizarse para enfrentar robos, hurtos y hechos de violencia urbana.

Carlos Bruce dice que video de pistola eléctrica fue sacado "fuera de contexto"

Luego de la difusión del video, Carlos Bruce publicó un pronunciamiento en su cuenta de X para responder a los cuestionamientos por el uso de una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio. El alcalde de Surco sostuvo que las imágenes no reflejan todo lo ocurrido dentro de la oficina y afirmó que el material compartido corresponde solo a una parte de la secuencia.

En su mensaje, Bruce señaló que la escena formó parte de una "dinámica" realizada en un ambiente privado y de confianza. También negó que se tratara de una situación de violencia o de una acción improvisada contra su trabajador. Según explicó, las personas que aparecen en el video aceptaron participar voluntariamente.

El alcalde añadió que durante la actividad se realizaron simulaciones vinculadas a la observación de los dispositivos eléctricos. "En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores", escribió en redes sociales. Pese a ello, las imágenes provocaron críticas debido a que muestran al asesor desplomándose tras recibir la descarga.