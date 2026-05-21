China desafía el dominio de EE. UU. con la fabricación de la fibra de carbono T1200: material podría reemplazar al acero en industrias clave
Este avance tecnológico tiene un impacto en sectores como la aeroespacial, defensa e infraestructura, al ofrecer soluciones más ligeras y duraderas, y altera el equilibrio del mercado global de materiales avanzados.
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China volvió a desafiar el dominio tecnológico de Estados Unidos y Japón tras concretar la producción industrial de la fibra de carbono T1200, un material ultrarresistente que podría transformar industrias estratégicas como la aeroespacial, defensa, energía e infraestructura.
El avance fue liderado por el China National Building Material Group (CNBM) junto con su filial Zhongfu Shenying, que consiguió fabricar este compuesto a gran escala luego de años de investigaciones y pruebas técnicas.
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La nueva fibra de carbono china destaca por combinar una resistencia mecánica extrema con un peso muy reducido, una ventaja que la posiciona como potencial sustituto del acero en aplicaciones donde cada kilogramo resulta determinante.
Según las demostraciones realizadas en laboratorio, un cable de apenas dos milímetros de grosor logró arrastrar un autobús de dos pisos completamente cargado, una muestra del enorme potencial que posee esta innovación industrial.
Con un potencial para transformar industrias, la fibra se usará en componentes aeroespaciales y en infraestructura civil.Foto: CGTN
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Propiedades extraordinarias: fuerza extrema y peso mínimo que podrían reemplazar al acero
La fibra T1200 pertenece al nivel más avanzado dentro de la clasificación internacional de materiales compuestos de alto rendimiento. Su capacidad de soportar tensiones supera los 8 gigapascales, cifra que multiplica varias veces la resistencia habitual del acero estructural.
A ello se suma una densidad mucho menor, cercana a una cuarta parte del peso del metal tradicional, lo que permite estructuras más ligeras sin sacrificar estabilidad ni seguridad.
El desarrollo de este compuesto exigió un control extremadamente preciso durante todo el proceso de fabricación. Desde la transformación del poliacrilonitrilo (PAN) hasta las etapas de oxidación y carbonización superiores a los 2.000 grados Celsius, los ingenieros chinos lograron disminuir imperfecciones microscópicas dentro de la estructura interna del filamento.
Esa reducción de defectos es considerada clave para garantizar durabilidad y evitar fracturas prematuras en usos de máxima exigencia tecnológica.
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Aplicaciones estratégicas y futuro global: desde aeroespacial hasta infraestructura civil
En el corto plazo, la fibra T1200 estará orientada principalmente a sectores donde el rendimiento pesa más que el costo económico. Entre ellos destacan componentes aeroespaciales, misiles, vehículos hipersónicos y sistemas de almacenamiento de hidrógeno a alta presión.
En la aviación moderna, este tipo de materiales permite disminuir la masa total de las aeronaves, mejorar la autonomía, la eficiencia energética y la capacidad operativa.
A mediano y largo plazo, especialistas consideran que la tecnología podría extenderse hacia proyectos de infraestructura civil, especialmente en puentes colgantes y construcciones sometidas a condiciones extremas. Los tirantes fabricados con fibras de carbono presentan mayor resistencia a la corrosión y una vida útil superior frente a los cables metálicos convencionales.