El fiscal general interino de EEUU realizó la acusación durante una conferencia oficial en la Torre de la Libertad en Miami. Foto: AFP.

El fiscal general interino de EEUU realizó la acusación durante una conferencia oficial en la Torre de la Libertad en Miami. Foto: AFP.

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El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando buscaban ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

El exlíder de 94 años y entonces ministro de Defensa enfrenta acusaciones de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

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"Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en los Estados Unidos", señaló el fiscal general interino Todd Blanche.

Otros pilotos involucrados en el derribo también fueron inculpados, entre ellos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien se encuentra en custodia.

Reacciones oficiales

Blanche también afirmó en rueda de prensa: "EE. UU. no olvida a sus ciudadanos" y espera que Castro sea detenido. Señaló que la condena podría incluir cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

Además, aseguró: "esperamos que se presente (Raúl Castro) aquí por su propia voluntad o de otra manera irá a prisión", ante la prensa.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el hecho como una "acción política sin ningún fundamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba". Subrayó que la isla actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".

Además, el canciller Bruno Rodríguez consideró la acusación una "farsa" y reiteró el compromiso de la isla con la defensa de la Revolución y el socialismo.

La acusación coincide con la ceremonia en Miami para conmemorar el derribo de las avionetas, en medio de crecientes presiones de Estados Unidos.

Antecedentes y tensión bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que no se requiere una escalada militar adicional, dado el deterioro de la situación en la isla, y que su gobierno mantiene presión sobre el régimen comunista, incluido un bloqueo naval sobre buques petroleros y restricciones económicas.

Al mismo tiempo, Trump ofreció hasta US$100 millones en ayuda humanitaria, condicionada a su entrega a organizaciones caritativas o la Iglesia católica.

Cabe indicar que la inculpación se produce en un contexto de tensiones prolongadas entre Estados Unidos y Cuba, con el embargo económico vigente desde 1962 y medidas recientes que afectan a los sectores de minería, defensa y energía de la isla.

La acción legal marca un paso histórico en la persecución de los responsables del derribo de las avionetas, un caso impulsado durante décadas por la comunidad cubanoestadounidense en Florida.