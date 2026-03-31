HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Atentado de pandillas en Haití deja 16 muertos, pero ONU estima que podrían ser 80 víctimas

El reciente ataque de pandillas en el país caribeño evidencia el colapso del control estatal, mientras la ONU exige una investigación urgente.

Ataque de pandilla en Haití deja al menos 80 personas fallecidas.
Ataque de pandilla en Haití deja al menos 80 personas fallecidas. | Foto: composición LR/CNN en Español/France 24

La violencia armada volvió a golpear con crudeza a Haití. Una incursión de pandillas en la localidad de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, dejó al menos 16 muertos, según la Policía, aunque estimaciones de la ONU elevan la cifra hasta 80 víctimas. El ataque, perpetrado durante la madrugada del domingo, refleja el deterioro extremo de la seguridad en el país caribeño, donde las bandas criminales han ampliado su control territorial ante la debilidad del Estado.

¿Cómo se llama la pandilla que ha cometido el atentado?

De acuerdo con testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, los agresores incendiaron viviendas con sus ocupantes dentro y ejecutaron a quienes intentaban escapar. La masacre habría sido atribuida a la pandilla conocida como Gran Grif, que opera en la región de Artibonito, una de las zonas más golpeadas por la violencia. La falta de acceso inmediato a la zona ha dificultado confirmar el número exacto de fallecidos, mientras que las autoridades locales reconocen que podría haber más víctimas entre desaparecidos y heridos.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

lr.pe

¿Qué dijo la ONU sobre el ataque de las pandillas en Haití?

El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, advirtió que el ataque evidencia la "gravedad de la situación de seguridad" en Haití e instó a realizar una investigación exhaustiva. Sin embargo, la respuesta institucional enfrenta limitaciones logísticas y operativas en un contexto en el que incluso fiscales y fuerzas del orden tienen dificultades para desplazarse a las zonas controladas por pandillas.

¿Cuántas muertes al año deja la violencia de las pandillas en Haití en medio de su crisis de seguridad?

La violencia en Haití no es un fenómeno aislado ni reciente. En los últimos años, el país —considerado el más pobre de América— ha sido escenario de asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados a gran escala. Un informe reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó más de 5.500 muertes vinculadas a la violencia de pandillas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, una cifra que revela la magnitud de una crisis que se agrava sin señales claras de contención.

Notas relacionadas
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

Calendario electoral 2026 en América Latina y Europa: fechas clave de un año decisivo

LEER MÁS
La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán acusa a EE.UU. e Israel de intento de genocidio ante la ONU y amenaza con "graves consecuencias" a buques que cruzan Ormuz

Irán acusa a EE.UU. e Israel de intento de genocidio ante la ONU y amenaza con "graves consecuencias" a buques que cruzan Ormuz

LEER MÁS
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out

Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out

LEER MÁS
Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

LEER MÁS
China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

LEER MÁS
Choque de 'dos mundos' en Sudamérica: un lugar único donde un inmenso bosque se une a un desierto blanco con lagunas cristalinas

Choque de 'dos mundos' en Sudamérica: un lugar único donde un inmenso bosque se une a un desierto blanco con lagunas cristalinas

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multa por no votar 2026: los montos que pagarás si no votas en las Elecciones del 12 de abril

Bolivia vs Irak HOY EN VIVO: horario, pronósticos y dónde ver la final del repechaje al Mundial 2026

Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso internacional: hora y canales para ver el partido

Mundo

El Pentágono advierte que "los próximos días serán decisivos" en la guerra con Irán mientras Trump pide que "tomen" Ormuz

España cierra su espacio aéreo a los aviones de EE.UU. que intervengan en las operaciones militares contra Irán

ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar 2026: los montos que pagarás si no votas en las Elecciones del 12 de abril

Keiko Fujimori vs. López Aliaga vs. Marisol Pérez Tello en el Debate Presidencial: fecha, hora y canales TV dónde ver

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025