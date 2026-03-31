Atentado de pandillas en Haití deja 16 muertos, pero ONU estima que podrían ser 80 víctimas

La violencia armada volvió a golpear con crudeza a Haití. Una incursión de pandillas en la localidad de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, dejó al menos 16 muertos, según la Policía, aunque estimaciones de la ONU elevan la cifra hasta 80 víctimas. El ataque, perpetrado durante la madrugada del domingo, refleja el deterioro extremo de la seguridad en el país caribeño, donde las bandas criminales han ampliado su control territorial ante la debilidad del Estado.

¿Cómo se llama la pandilla que ha cometido el atentado?

De acuerdo con testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, los agresores incendiaron viviendas con sus ocupantes dentro y ejecutaron a quienes intentaban escapar. La masacre habría sido atribuida a la pandilla conocida como Gran Grif, que opera en la región de Artibonito, una de las zonas más golpeadas por la violencia. La falta de acceso inmediato a la zona ha dificultado confirmar el número exacto de fallecidos, mientras que las autoridades locales reconocen que podría haber más víctimas entre desaparecidos y heridos.

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¿Qué dijo la ONU sobre el ataque de las pandillas en Haití?

El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, advirtió que el ataque evidencia la "gravedad de la situación de seguridad" en Haití e instó a realizar una investigación exhaustiva. Sin embargo, la respuesta institucional enfrenta limitaciones logísticas y operativas en un contexto en el que incluso fiscales y fuerzas del orden tienen dificultades para desplazarse a las zonas controladas por pandillas.

¿Cuántas muertes al año deja la violencia de las pandillas en Haití en medio de su crisis de seguridad?

La violencia en Haití no es un fenómeno aislado ni reciente. En los últimos años, el país —considerado el más pobre de América— ha sido escenario de asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados a gran escala. Un informe reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó más de 5.500 muertes vinculadas a la violencia de pandillas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, una cifra que revela la magnitud de una crisis que se agrava sin señales claras de contención.