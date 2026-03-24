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Gobierno de Milei minimiza en un video los crímenes en la dictadura tras cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado

En el marco de esta conmemoración, se llevaron a cabo marchas en Buenos Aires y otras ciudades del país, donde organismos de derechos humanos recordaron a los desaparecidos.

Manifestantes portan fotografías de personas desaparecidas durante una marcha hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires.
Manifestantes portan fotografías de personas desaparecidas durante una marcha hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires. | Foto: AFP

El Gobierno de Javier Milei difundió este martes 24 de marzo un video institucional por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, que derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 al mando de Jorge Videla, en el que relativiza los crímenes de la última dictadura militar y promueve una revisión de ese período bajo la idea de una "historia completa".

La pieza, titulada Las víctimas que quisieron esconder, fue publicada en los canales oficiales del Ejecutivo y cuestiona las políticas de memoria impulsadas desde 2003 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a las que atribuye una "visión sesgada y revanchista" de los años setenta.

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Según el mensaje oficial que aparece en la muestra, ese enfoque dejó fuera a "miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas", que fueron "ignoradas, marginadas y silenciadas".

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El material, que dura una hora y catorce minutos, incorpora el testimonio de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, nacida en cautiverio, apropiada por una familia militar y cuya identidad fue restituida en 2017.

En su intervención sostiene que "hubo muchas cosas que no se contaron" y añade: «Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera».

La grabación también reúne la voz de Arturo C. Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en un intento por encuadrar aquellos años dentro de un escenario más amplio de violencia política.

Fernández, además, cuestiona a organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, llama a «mirar para adelante» y a «dejar el pasado tranquilo y en paz», mientras Larrabure afirma: «Creo que es el momento de convocar a la unión de los argentinos».

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Marcha en Buenos Aires

Bajo la consigna "Nunca más", organismos de derechos humanos, centrales sindicales y agrupaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país para homenajear a los desaparecidos, cuya cifra es fijada en 30.000 por organizaciones de derechos humanos como Servicio de Paz y Justicia.

En la capital, la Plaza de Mayo comenzó a poblarse desde hoy con carteles, retratos y globos blancos con imágenes de personas aún buscadas. Entre los mensajes que sobresalían se leía "No nos han vencido", en una escena que volvió a colocar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el centro de la conmemoración.

Valeria Coronel, una docente de 43 años, llevaba de la mano a su hija de ocho. "La memoria se transmite de generación en generación para que la lucha continúe", dijo a la agencia AFP. "Es la herencia que le quiero dejar", añadió.

Consultado por la agencia de noticias, el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín, afirmó que el "pacto democrático" se ha roto. Sin embargo, considera que "todavía la condena a la dictadura, al plan sistemático de persecución, tortura y desaparición, sigue siendo fuerte en la mayor parte de la población argentina".

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