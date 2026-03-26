Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico. | Composición LR

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico. | Composición LR

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por segunda vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y posesión de armas. Durante la audiencia, el fiscal auxiliar estadounidense Kyle Wirshba acusó a la pareja de "saquear la riqueza de Venezuela".

Wirshba intentó convencer al juez Alvin Hellerstein de no emitir una orden que permitiera a Caracas costear los gastos legales de Maduro y Flores. Para reforzar la postura, advirtió que se "socavarían las sanciones" si acceden a fondos estatales del país sudamericano.

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"Tienen la posibilidad de utilizar recursos propios o conjuntos para su defensa. (…) Sabían que estaban sancionados y que no disponían de activos en Estados Unidos procedentes de terceros", remarcó.

Juez rechaza archivar caso contra Maduro

Minutos antes de la comparecencia, el presidente Donald Trump indicó que el exdictador venezolano enfrentará más adelante "otros cargos judiciales". "Ha sido demandado solo por una fracción de las cosas que ha hecho", declaró ante la prensa previo a una reunión del Consejo de Ministros en la Casa Blanca.

Asimismo, el líder republicano señaló que espera que también sea acusado de haber vaciado cárceles venezolanas hacia Estados Unidos. "Espero que ese cargo sea presentado en algún momento. (…) Era un gran traficante de drogas", sostuvo.

Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein informó que no desestimará el caso, en medio de la disputa por la falta de recursos para financiar la defensa legal de Maduro y Flores, quienes permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Los abogados de la pareja ya habían solicitado al magistrado archivar el prolongado proceso penal debido a la decisión del gobierno de Trump de impedir que Caracas pagara los honorarios legales. Según la defensa, la medida vulnera el derecho de los acusados a contar con asistencia letrada.

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Hijo de Maduro confía en la justicia estadounidense

El abogado Barry Pollack declaró el mes pasado que podría retirarse si Estados Unidos no permite que el régimen chavista pague los honorarios legales de Maduro. Además, señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro otorgó y luego revocó una licencia que autorizaba al régimen venezolano a cubrir dichos gastos.

Horas antes de la audiencia, el hijo del exdictador, Nicolás Maduro Guerra, señaló a AFP que confía en el sistema legal estadounidense y consideró "improbable" que se desestimen los cargos. "Este juicio presenta indicios de ilegitimidad desde su origen por la captura y la operación militar. (…) Tiene inmunidad mundial, según los convenios de Ginebra y de Viena", aseveró.

La sesión judicial concluyó sin que el juez Hellerstein fijara una fecha para una nueva sesión. Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico y posesión de armas durante la primera comparecencia.