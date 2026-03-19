Estos cambios aumentan la influencia de Rodríguez en nuevo régimen chavista que gobierna Venezuela. | Foto: AFP

Estos cambios aumentan la influencia de Rodríguez en nuevo régimen chavista que gobierna Venezuela. | Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ejecutó una amplia reestructuración de su gabinete al designar a siete nuevos ministros y desplazar a figuras clave vinculadas al entorno de Nicolás Maduro. La decisión más relevante fue la destitución de Vladimir Padrino López, quien permaneció más de una década en el cargo y era considerado uno de los principales pilares del chavismo en las Fuerzas Armadas.

Rodríguez agradeció públicamente la labor del militar, destacando su “lealtad a la patria”, aunque sin precisar sus futuras funciones. La salida de Padrino se produce en medio de un proceso de transformación institucional marcado por presiones internas y externas.

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Nuevo equilibrio de poder

En reemplazo de Padrino, fue designado el general Gustavo González López, quien ha ganado protagonismo tras la caída de Maduro. El oficial ya había asumido tareas estratégicas en seguridad, incluyendo la jefatura de la Casa Militar y la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Su nombramiento refuerza el peso del sector castrense en el nuevo esquema de influencia, a pesar de que también genera controversia por las sanciones internacionales en su contra por presuntas violaciones de derechos humanos. Su cercanía con figuras del chavismo y su rol en organismos de inteligencia lo posicionan como una pieza fundamental en la transición política.

La reestructuración del gabinete incluyó además modificaciones en seis carteras importantes. Entre los nuevos nombramientos figuran Carlos Alexis Castillo en el Ministerio de Trabajo y Jacqueline Faría en Transporte, así como Ana María Sanjuán en Educación Universitaria.

Además, fueron designados Raúl Cazal en Cultura y Rolando Alcalá en Energía Eléctrica. Por su parte, el general Jorge Márquez Monsalve fue trasladado al Ministerio de Vivienda, en medio de exigencias para mejorar servicios básicos en el país.

El Ejecutivo anunció cambios en áreas del Estado. El exfiscal Tarek William Saab asumirá la jefatura de un programa cultural, mientras que Henry Navas fue designado al frente de la Guardia de Honor Presidencial.

Asimismo, Germán Gómez Lárez dirigirá la Contrainteligencia Militar, consolidando una nueva estructura en las entidades de resguardo.