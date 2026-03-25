Crimen en colegio de México: adolescente de 15 años es detenido por asesinato de 2 profesoras

Conmoción en México. Un adolescente de 15 años fue detenido en el estado de Michoacán por asesinar a tiros a dos profesoras de la preparatoria privada Antón Makárenko. El crimen ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la calle Francisco Villa, en el municipio costero de Lázaro de Cárdenas.

El joven estudiante, identificado como Osmer H, atacó a las docentes Tatiana Madrigal Bedolla (37) y Mariana del Rosario Sagrero (36) con un rifle semiautomático AR-15, según las primeras diligencias. Se presume que el arma, de calibre 5.56, pertenecería al padrastro del menor, quien se desempeña como marino. Sin embargo, el militar afirmó que no era suya.

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Ataque mortal en Michoacán

Horas antes del doble homicidio, el menor publicó en Instagram un video en el que aparece con un fusil frente a un espejo. En otras grabaciones compartidas, se identifica con el movimiento 'incel', una comunidad digital extremista con discursos antifeministas y misóginos.

El Ministerio Público de México evalúa incluir el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército en la investigación contra el estudiante. Mientras tanto, la Fiscalía rastrea la matrícula del rifle de asalto calibre 5.56 para determinar cómo llegó a manos del adolescente.

El menor permanece internado en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Morelia. Se espera que sea juzgado como adulto por la gravedad del delito.

Autoridades lamentan asesinato de docentes

El gobierno de Claudia Sheinbaum lamentó los hechos de violencia ocurridos al interior del Colegio Antón Makárenko y envió condolencias a los familiares de las víctimas. "Refrendamos el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. (…) Hacemos un llamado a todos los sectores —estudiantes, maestros, directivos, trabajadores, padres y madres de familia— a sumar esfuerzos para fortalecer las comunidades educativas. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todos", remarcó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, la preparatoria lamentó el fallecimiento de las dos docentes. "El dolor que hoy vivimos como institución es profundo. (…) Debemos recordar que somos una comunidad que se cuida, se acompaña y se sostiene en los momentos más difíciles. Que la memoria de María del Rosario y Tatiana Bedolla permanezca viva en cada recuerdo, en cada aprendizaje", expresó el plantel.