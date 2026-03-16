HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Fallece Napoleón Becerra: ¿Y su candidatura? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Capturan a “Pepe”, presunto narcotraficante que fue clave en el operativo contra “El Mencho”

EE. UU. ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por quien fue el chofer de una de las novias del capo mexicano.

Detienen a Pepe, operador de El Mencho que fue clave para su captura. Foto: Captura
Detienen a Pepe, operador de El Mencho que fue clave para su captura. Foto: Captura

Las fuerzas federales mexicanas capturaron a José “N”, alias 'Pepe', señalado como presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una pieza clave en el despliegue militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', el pasado 22 de febrero.

La detención se realizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, durante un patrullaje terrestre efectuado por elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se le aseguraron droga, armamento y un vehículo, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

El traslado que dejó una pista

Según información oficial, el detenido fue quien trasladó a una de las parejas sentimentales de 'El Mencho' hasta una cabaña en el municipio de Tapalpa, donde se encontraba oculto. El encuentro permitió que los servicios de inteligencia militar detectaran el movimiento y lograran ubicar su paradero.

De acuerdo con el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, el 20 de febrero se localizó a un hombre de confianza de una de las novias del capo, quien la llevó hasta el lugar donde se reuniría con él. La mujer abandonó posteriormente el sitio, pero las autoridades confirmaron que Oseguera permanecía en el inmueble acompañado por un círculo de seguridad.

Tras corroborar su presencia, el Ejército comenzó a preparar el operativo para detenerlo. Para evitar su alerta o la de sus colaboradores, las fuerzas permanecieron listas en estados cercanos a Jalisco y contaron con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

PUEDES VER: Donald Trump quiere implicación internacional para garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz

lr.pe

El misión que terminó con el narcotraficante mexicano

El despliegue se llevó a cabo el mes pasado, cuando los militares se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba el líder del CJNG. Durante la intervención se registraron enfrentamientos con integrantes del grupo criminal.

Según las autoridades, los escoltas del capo atacaron a los elementos de seguridad en un intento por impedir su captura. El combate fue descrito por el Ejército como “muy violento”, con intercambios de disparos en la zona boscosa donde se ubican varias cabañas.

En medio de la lucha, Oseguera resultó herido. 'El Mencho' falleció mientras era trasladado. Tras conocerse su muerte, el cártel respondió con acciones violentas en distintas partes del país, incluyendo bloqueos carreteros y ataques contra negocios, lo que dejó decenas de víctimas en los choques entre fuerzas y miembros del crimen organizado.

Notas relacionadas
Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror para quebrar la moral" de Venezuela

María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror para quebrar la moral" de Venezuela

LEER MÁS
Papa León XIV pide alto al fuego en Medio Oriente y denuncia “la horrible violencia de la guerra”

Papa León XIV pide alto al fuego en Medio Oriente y denuncia “la horrible violencia de la guerra”

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a “Pepe”, presunto narcotraficante que fue clave en el operativo contra “El Mencho”

Milei en la mira por presunto acuerdo de US$5 millones vinculado a la criptoestafa $Libra

Hermano de Napoleón Becerra pide que se investigue su muerte: "Nosotros sospechamos que esto es un atentado"

Mundo

Milei en la mira por presunto acuerdo de US$5 millones vinculado a la criptoestafa $Libra

Trump advierte de “un futuro muy malo” para la OTAN si sus aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hermano de Napoleón Becerra pide que se investigue su muerte: "Nosotros sospechamos que esto es un atentado"

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Denisse Miralles sobre su reemplazo de no alcanzar el voto de confianza en el Congreso: "No lo hemos hablado con el presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025