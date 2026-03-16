Capturan a “Pepe”, presunto narcotraficante que fue clave en el operativo contra “El Mencho”

Detienen a Pepe, operador de El Mencho que fue clave para su captura. Foto: Captura

Detienen a Pepe, operador de El Mencho que fue clave para su captura. Foto: Captura

Las fuerzas federales mexicanas capturaron a José “N”, alias 'Pepe', señalado como presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una pieza clave en el despliegue militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', el pasado 22 de febrero.

La detención se realizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, durante un patrullaje terrestre efectuado por elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se le aseguraron droga, armamento y un vehículo, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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El traslado que dejó una pista

Según información oficial, el detenido fue quien trasladó a una de las parejas sentimentales de 'El Mencho' hasta una cabaña en el municipio de Tapalpa, donde se encontraba oculto. El encuentro permitió que los servicios de inteligencia militar detectaran el movimiento y lograran ubicar su paradero.

De acuerdo con el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, el 20 de febrero se localizó a un hombre de confianza de una de las novias del capo, quien la llevó hasta el lugar donde se reuniría con él. La mujer abandonó posteriormente el sitio, pero las autoridades confirmaron que Oseguera permanecía en el inmueble acompañado por un círculo de seguridad.

Tras corroborar su presencia, el Ejército comenzó a preparar el operativo para detenerlo. Para evitar su alerta o la de sus colaboradores, las fuerzas permanecieron listas en estados cercanos a Jalisco y contaron con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

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El misión que terminó con el narcotraficante mexicano

El despliegue se llevó a cabo el mes pasado, cuando los militares se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba el líder del CJNG. Durante la intervención se registraron enfrentamientos con integrantes del grupo criminal.

Según las autoridades, los escoltas del capo atacaron a los elementos de seguridad en un intento por impedir su captura. El combate fue descrito por el Ejército como “muy violento”, con intercambios de disparos en la zona boscosa donde se ubican varias cabañas.

En medio de la lucha, Oseguera resultó herido. 'El Mencho' falleció mientras era trasladado. Tras conocerse su muerte, el cártel respondió con acciones violentas en distintas partes del país, incluyendo bloqueos carreteros y ataques contra negocios, lo que dejó decenas de víctimas en los choques entre fuerzas y miembros del crimen organizado.