La intervención se enmarca en la creciente violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Foto: Cuartoscuro

La intervención se enmarca en la creciente violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Foto: Cuartoscuro

Un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa dejó al menos 11 presuntos criminales muertos, en medio de la escalada de violencia que enfrenta la región. La intervención, realizada en domicilios vinculados a la facción de Ismael 'El Mayo' Zambada, también permitió la detención de un integrante de este grupo delictivo, según informó el Gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los efectivos fueron atacados a balazos al llegar a uno de los inmuebles, lo que desató un enfrentamiento armado. Como resultado preliminar, las autoridades reportaron la muerte de los agresores, todos presuntamente ligados al conjunto criminal conocido como 'Los Mayos'.

TE RECOMENDAMOS ¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

En ese contexto, también se confirmó el arresto y posterior liberación de una hija de Zambada, líder de la organización actualmente encarcelado en Estados Unidos.

Aumento de la criminalidad

La operación ocurre en medio de una violenta disputa interna del Cártel de Sinaloa, que enfrenta a la facción de 'Los Mayos' con 'Los Chapitos', liderados por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Este conflicto, intensificado desde finales de 2024, ha provocado una ola de homicidios en la región, especialmente en la ciudad de Culiacán.

La crisis de seguridad se agravó tras la captura del capo en julio pasado, luego de que Guzmán López lo entregara a autoridades estadounidenses. Desde entonces, el enfrentamiento entre ambas facciones ha recrudecido, mientras el Gobierno mexicano mantiene operativos para contener la violencia en uno de los territorios más golpeados por el narcotráfico.

Familiar del líder fue liberada

Trascendió que la intervenida sería Mónica del Rosario Zambada Niebla, quien además figura como socia en tres empresas señaladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el cártel. Su esposo fue identificado como Marco Antonio Zazueta Osuna.

Según testimonios de pobladores citados por El País, la mujer fue trasladada inicialmente a un predio donde permaneció retenida por aproximadamente una hora. Posteriormente, habría sido llevada —vestida con uniforme militar— hacia un helicóptero, desde el cual fue liberada.

La liberación fue confirmada por las autoridades mexicanas, aunque sin mencionar su identidad en el comunicado oficial. “Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas”, señaló el documento difundido por el Gobierno.