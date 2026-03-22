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Ecuador y Estados Unidos capturan a 11 personas e incautan casi 3 toneladas de droga en menos de 24 horas

La medida forma parte de la nueva fase de la 'guerra' contra las organizaciones criminales que anunció Daniel Noboa.

El operativo de Quito y Washington también contó con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos.
El operativo de Quito y Washington también contó con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos. | Composición LR

El gobierno de Daniel Noboa informó que las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) capturaron a 11 personas e incautaron cerca de 3 toneladas de estupefacientes en tres operaciones ejecutadas en menos de 24 horas.

La primera intervención se desarrolló en aguas internacionales, a 263 millas náuticas al sureste de las islas Galápagos, donde se decomisaron aproximadamente 1.9 toneladas de droga. Además, se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

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Quito y Washington asestan duro golpe al narcotráfico

Mientras tanto, el segundo operativo se realizó a 154 millas náuticas al oeste de la provincia de Santa Elena, donde se decomisaron 56 kilogramos de droga y se capturó a otros tres ecuatorianos. Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

Durante la última intervención, se interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas de la ciudad de Manta. Las autoridades indicaron que las embarcaciones transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. La acción culminó con la detención de seis personas.

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Plan de Daniel Noboa para golpear a las mafias

En ese escenario, las fuentes oficiales remarcaron que los operativos representan "un duro golpe a las economías del narcotráfico" y afirmaron que el mar ecuatoriano "ya no es ruta para las mafias".

Además de los estupefacientes incautados, se decomisaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron 20 vehículos y se retuvieron 12 motocicletas.

La medida forma parte de la nueva fase de la 'guerra' contra las organizaciones criminales que anunció Daniel Noboa, quien a inicios de marzo adelantó que Ecuador y Estados Unidos realizarán "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico.

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