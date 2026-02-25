HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Narco ecuatoriano acusa a Daniel Noboa de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

Alias “Pipo”, máximo líder de la banda criminal "Los Lobos" declaró ante la Fiscalía de España y negó su participación en el crimen ocurrido en 2023.

“Pipo” acusa a Daniel Noboa por crimen de Villavicencio. Foto: Composición LR
“Pipo” acusa a Daniel Noboa por crimen de Villavicencio. Foto: Composición LR

El narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, negó ante la Fiscalía de Zaragoza ser el responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y atribuyó la orden del crimen al actual mandatario Daniel Noboa. La declaración se realizó a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en una comparecencia a la que asistió acompañado por su abogado y bajo custodia de agentes españoles y efectivos de unidades especiales.

Según fuentes del gabinete jurídico del detenido citadas por EFE, Chavarría respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y a las de su defensa, pero rechazó contestar tres interrogantes remitidas por el Ministerio Público ecuatoriano. El procesado permanece en la prisión de Zuera a la espera de que se resuelva el procedimiento de extradición impulsado por las autoridades de su país.

PUEDES VER: Trump abordó la situación en Venezuela, habló sobre la captura de 'El Mencho' y criticó la inmigración en discurso del Estado de la Unión 2026

lr.pe

¿Qué argumento dio el capo para sostener que Noboa habría ordenado el crimen de Villavicencio?

De acuerdo con su versión, una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, le comunicó que el asesinato fue ordenado por Noboa ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. Esa información, según afirmó, sustenta su señalamiento contra el jefe de Estado.

El detenido también manifestó que Reimberg lo amenazó mediante un emisario cuando estaba bajo arresto en Málaga. Indicó que en el lugar donde recibió esas advertencias había cámaras de seguridad cuyas grabaciones podrían revisarse.

Chavarría añadió que la intención del ministro y del presidente es “sacarlo de circulación”, ya que lo consideran un competidor en el mercado del narcotráfico, ámbito en el que, según declaró, el mandatario “está jugando un papel importante”. Además, aseguró que decidió declarar porque confía en las autoridades españolas y en que no desaparecerá el registro audiovisual de su comparecencia, en la que acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.

PUEDES VER: Diosdado Cabello se convierte en el objetivo principal de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho', con recompensa histórica

lr.pe

¿Qué sostiene “Pipo” que buscan Noboa y Reimberg con su extradición a Ecuador o a Estados Unidos?

El líder de la organización criminal Los Lobos afirmó que tanto Noboa como Reimberg buscan “engañar” a las autoridades de España para que autoricen su entrega a Ecuador o a Estados Unidos. Sostuvo que ese sería el propósito detrás de las gestiones para su traslado.

En su declaración, expresó que si es enviado a Ecuador su vida correría peligro. También señaló que, en caso de ser trasladado a territorio estadounidense, donde existe un proceso abierto para reclamarlo por narcotráfico, las autoridades pretenderían que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien dijo no conocer.

“Pipo” fue detenido en noviembre pasado en Málaga tras llegar desde Marruecos con identidad falsa, en una operación conjunta de las policías de España y Ecuador. Tras su arresto, Noboa sostuvo que el capo fingió su muerte y permanecía oculto en Europa. Recientemente, la Fiscalía ecuatoriana lo imputó como presunto participante en la planificación del asesinato de Villavicencio, crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, por el que hasta ahora existen cinco condenados como autores materiales.

