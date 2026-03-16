HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Candidatos de Renovación Popular con denuncias | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Cuba sufre un apagón total en medio de bloqueo petrolero de Estados Unidos: el segundo en menos de un mes

Además, el desabastecimiento de combustible está afectando sectores clave, incluidos turismo, salud y educación, generando malestar social en La Habana.

Este nuevo colapso se convierte en el segundo en menos de un mes. Foto: AFP.
Este nuevo colapso se convierte en el segundo en menos de un mes. Foto: AFP.

La Unión Nacional Eléctrica de Cuba reportó un apagón generalizado debido a una desconexión total del Sistema Electroenergético. Este nuevo colapso se convierte en el segundo en menos de un mes y el sexto en el lapso de un año y medio, según France 24. Además, ocurre durante la crisis por combustible que atraviesa por el bloqueo de Estados Unidos.

El organismo estatal comunicó que la normalización del suministro demoraría varias horas ante el estado de la infraestructura actual, la cual lleva más de 40 años de explotación. Cabe indicar que, 9 de las 16 unidades termoeléctricas que integran el sistema se encuentran fuera de servicio.

TE RECOMENDAMOS

HAZ ESTO ANTES DE DORMIR Y LIMPIA TU ENERGÍA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

AFP reporta que, desde finales del 2024, este tipo de fallas se han vuelto frecuentes en el territorio que alberga al menos 9,6 millones de habitantes. La situación crítica de La Habana se ve intensificada por la ausencia de ingreso de tanqueros, lo que obligó a la administración de Miguel Díaz-Canel a optar por medidas drásticas de ahorro.

PUEDES VER: Trump asegura que Estados Unidos alcanzará "muy pronto" un acuerdo con Cuba: "Es una nación fallida"

lr.pe

Más de un sector golpeado

El desabastecimiento de combustible también afectó la parte turística de la isla, uno de los frentes más importantes para su economía. Según describe ABC, se ha reportado la cancelación de algunos vuelos en las principales aerolíneas internacionales, mientras que los visitantes se ven obligados a autoalumbrarse.

Otros lados productivos dentro de la sociedad centroamericana enfrentan la suspensión o reducción de sus actividades, como es el caso de los hospitales, escuelas, industrias y servicios básicos. Este contexto continúa generando malestar en la ciudadanía, lo que se reflejó en las últimas protestas registradas.

El último fin de semana, un grupo de residentes destrozó de manera parcial la sede local del Partido Comunista en el poder durante manifestaciones por el problema del suministro energético y el acceso a la alimentación. Por su parte, el régimen calificó esto como “actos de vandalismo” y se reportó la detención de cinco personas.

Diálogo y apertura

Pese a que se mantienen las restricciones y la circunstancia interna empeora, Díaz-Canel ya confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos orientadas a buscar soluciones con la finalidad de disipar las diferencias bilaterales. De su lado, Donald Trump instó al país a “alcanzar un acuerdo” para enfrentar las consecuencias.

Aunque no se han liberado cuáles son los puntos claves de la comunicación, Cuba empezó a realizar acciones que podrían ser del agrado de Washington, como el caso de la liberación de presos políticos. Esta mediación forma parte de un pacto con el Vaticano, que ha fungido de mediador entre ambas administraciones.

Además, La Habana abrió la posibilidad de que sus nacionales residentes en el exterior, junto a sus descendientes, puedan invertir y tener sus propios negocios dentro del territorio, según el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva.

Notas relacionadas
Trump asegura que Estados Unidos alcanzará "muy pronto" un acuerdo con Cuba: "Es una nación fallida"

Trump asegura que Estados Unidos alcanzará "muy pronto" un acuerdo con Cuba: "Es una nación fallida"

LEER MÁS
Sede del Partido Comunista en Cuba es incendiado durante protestas que registraron un herido de bala

Sede del Partido Comunista en Cuba es incendiado durante protestas que registraron un herido de bala

LEER MÁS
Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos mientras crece la presión económica del gobierno de Trump

Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos mientras crece la presión económica del gobierno de Trump

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión del Comando de Coordinación Operativa Unificada en Piura

Carlos Alcántara se robó el show durante el matrimonio de su hijo con enérgicos pasos de baile: "¡Asu mare! Qué tal Dragón"

Empresas de transportes en Piura incrementan el precio de pasajes tras mal estado de pistas y alza de combustibles

Mundo

Delcy Rodríguez confirma que Venezuela obtuvo US$300 millones con "venta extraordinaria" de fueloil

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

China construye megaobra marítima de 9.300 millones de euros para impulsar la estrategia comercial de Xi Jinping

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

Elecciones 2026: los aciertos, dudas y errores de López Aliaga, Pérez Tello, Forsyth y Belmont

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025