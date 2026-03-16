La Unión Nacional Eléctrica de Cuba reportó un apagón generalizado debido a una desconexión total del Sistema Electroenergético. Este nuevo colapso se convierte en el segundo en menos de un mes y el sexto en el lapso de un año y medio, según France 24. Además, ocurre durante la crisis por combustible que atraviesa por el bloqueo de Estados Unidos.

El organismo estatal comunicó que la normalización del suministro demoraría varias horas ante el estado de la infraestructura actual, la cual lleva más de 40 años de explotación. Cabe indicar que, 9 de las 16 unidades termoeléctricas que integran el sistema se encuentran fuera de servicio.

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AFP reporta que, desde finales del 2024, este tipo de fallas se han vuelto frecuentes en el territorio que alberga al menos 9,6 millones de habitantes. La situación crítica de La Habana se ve intensificada por la ausencia de ingreso de tanqueros, lo que obligó a la administración de Miguel Díaz-Canel a optar por medidas drásticas de ahorro.

Más de un sector golpeado

El desabastecimiento de combustible también afectó la parte turística de la isla, uno de los frentes más importantes para su economía. Según describe ABC, se ha reportado la cancelación de algunos vuelos en las principales aerolíneas internacionales, mientras que los visitantes se ven obligados a autoalumbrarse.

Otros lados productivos dentro de la sociedad centroamericana enfrentan la suspensión o reducción de sus actividades, como es el caso de los hospitales, escuelas, industrias y servicios básicos. Este contexto continúa generando malestar en la ciudadanía, lo que se reflejó en las últimas protestas registradas.

El último fin de semana, un grupo de residentes destrozó de manera parcial la sede local del Partido Comunista en el poder durante manifestaciones por el problema del suministro energético y el acceso a la alimentación. Por su parte, el régimen calificó esto como “actos de vandalismo” y se reportó la detención de cinco personas.

Diálogo y apertura

Pese a que se mantienen las restricciones y la circunstancia interna empeora, Díaz-Canel ya confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos orientadas a buscar soluciones con la finalidad de disipar las diferencias bilaterales. De su lado, Donald Trump instó al país a “alcanzar un acuerdo” para enfrentar las consecuencias.



Aunque no se han liberado cuáles son los puntos claves de la comunicación, Cuba empezó a realizar acciones que podrían ser del agrado de Washington, como el caso de la liberación de presos políticos. Esta mediación forma parte de un pacto con el Vaticano, que ha fungido de mediador entre ambas administraciones.



Además, La Habana abrió la posibilidad de que sus nacionales residentes en el exterior, junto a sus descendientes, puedan invertir y tener sus propios negocios dentro del territorio, según el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva.