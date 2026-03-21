Ucrania ataca refinería en Rusia clave para su maquinaria bélica en una jornada de drones que deja cuatro muertos

El ataque tuvo lugar en un depósito que suministraba combustible a la fuerza rusa. Foto: Captura

El ataque tuvo lugar en un depósito que suministraba combustible a la fuerza rusa. Foto: Captura

El ejército de Ucrania informó el sábado 21 de marzo que realizó una ofensiva contra una refinería de petróleo en la importante ciudad rusa de Saratov, utilizada para abastecer a la maquinaria bélica del país que inició la guerra en febrero de 2022. El Estado Mayor General señaló en un mensaje difundido en Telegram que la acción militar se produjo durante la madrugada.

El objetivo fue una de las plantas más antiguas de Rusia, que en 2023 procesó 4,8 millones de toneladas. La instalación produce combustibles y lubricantes destinados a las necesidades del Ejército ruso.

TE RECOMENDAMOS ¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

De acuerdo con la información oficial, se dañó una unidad de procesamiento secundario de crudo y un tanque vertical de almacenamiento. En la misma región, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital.

Ataque de Ucrania a una infraestructura clave para el Kremlin

Este tipo de operaciones busca afectar la capacidad logística, al golpear instalaciones que abastecen de combustible a sus fuerzas. La refinería de Saratov cumple un rol relevante en ese esquema, al procesar petróleo y generar derivados esenciales para el funcionamiento de vehículos y equipos militares.

La operación se produjo en medio de una intensa jornada con drones. Rusia afirmó haber derribado durante la madrugada 283 drones de ala fija en 15 regiones del país, una cifra que multiplica por 10 la registrada la noche anterior.

En la ciudad de Belgorod, cercana a la frontera, el gobernador Viacheslav Gladkov informó que dos mujeres murieron tras un despliegue en la localidad de Smorodino.

PUEDES VER: Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

Lucha de drones en Ucrania y Rusia deja víctimas y apagones

Por su parte, las autoridades de Kiev denunciaron que Rusia lanzó 154 drones contra territorio ucraniano, de los cuales 148 fueron interceptados por la defensa antiaérea.

Sin embargo, los impactos y la caída de restos causaron daños en varias zonas. En la ciudad de Cherniguiv, en el norte del país, decenas de miles quedaron sin electricidad.

“Cherniguiv quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de la Federación de Rusia contra la infraestructura energética en la región”, indicó el Ayuntamiento en un mensaje difundido en Telegram.

En Zaporiyia, el gobernador Ivan Fedorov reportó la muerte de dos personas —un hombre y una mujer— como consecuencia de la ofensiva rusa y suma un total de al menos 4 muertos tras los enfrentamientos. Además, otras seis resultaron heridas, entre ellas dos niños.