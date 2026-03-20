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La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y transporte público gratis para reducir demanda de petróleo

También se pidió limitar vuelos de negocios en un 40% para mitigar el impacto del conflicto en el suministro global de petróleo y mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

No obstante, el ahorro de hasta 6 millones de barriles diarios solo podrá mitigar parcialmente esta falta global. Foto: Composición LR/SPDA/El Peruano.
No obstante, el ahorro de hasta 6 millones de barriles diarios solo podrá mitigar parcialmente esta falta global. Foto: Composición LR/SPDA/El Peruano.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó medidas para reducir la demanda de petróleo ante la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. En las recomendaciones destacan tres días adicionales de teletrabajo, la baja del 40% de los vuelos de negocios y la gratuidad en el transporte público para disminuir el uso del coche privado. Aunque el ahorro de hasta 6 millones de barriles diarios solo podrá mitigar parcialmente esta falta global.

Además, la organización destacó que el conflicto causó la mayor interrupción del suministro en la historia, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Este pase marítimo solía manejar 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de barriles de productos derivados diariamente, lo que representaba el 20% del consumo mundial.

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Aumento del uso de medios gratuitos

Según la agencia, aumentar la virtualidad podría rebajar entre un 2% y un 6% el gasto de combustible en vehículos, y hasta un 20% para aquellos que eviten desplazamientos diarios. Esta estrategia se centra en la disminución del uso del transporte privado, que representa el 45% del requerimiento en el mundo.

Otra medida clave es mermar los límites de velocidad en autopistas al menos 10 km/h, lo que permitiría ahorrar entre un 5% y un 10% de carburante por vehículo. También se propone incentivar el uso del servicio público, incluso planteando su gratuidad, lo que recortaría un 1% y un 3% la demanda nacional de petróleo.

Se sugieren sistemas de circulación alterna y promover el uso compartido de coches, con lo que se atenuaría en el margen de un 1% y un 5% el uso. Asimismo, se calcula que una conducción eficiente generaría un ahorro de un 5% y un 8%.

Suspensión de viajes y medidas en el hogar

El decálogo abarca también el ámbito aéreo; se recomienda evitar los aviones cuando existan alternativas, lo que podría limitar el aprovechamiento de queroseno entre un 7% y un 15%. En específico, se pide reducir un 40% de los vuelos de negocios.

En el sector doméstico, ante la escasez de gas licuado, la agencia promueve el uso de soluciones eléctricas como las placas de inducción, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y mejora el abastecimiento. Además, plantea desviar el GLP de la transferencia hacia aplicaciones esenciales.

Por último, la AIE subraya que la industria puede contribuir mediante el uso de nafta en ciertos procesos y adoptando medidas de eficiencia y mantenimiento que reduzcan el consumo de hidrocarburo a corto plazo.

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