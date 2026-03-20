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Trump llama "cobardes" a países de la OTAN mientras el líder supremo de Irán asegura que "el enemigo" fue "derrotado"

Aunque algunas potencias como Reino Unido y Francia manifestaron su disposición a contribuir, no hay compromisos formales para una misión específica en la región.

En medio de la escalada en Medio Oriente, Irán reporta ataques en Jerusalén y una importante refinería en Kuwait. Foto: Composición LR/AFP.
En medio de la escalada en Medio Oriente, Irán reporta ataques en Jerusalén y una importante refinería en Kuwait. Foto: Composición LR/AFP.

“Cobardes”, de esta manera calificó Donald Trump a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al no colaborar con los intereses de Estados Unidos con respecto a la “liberación” del Estrecho de Ormuz. Además, el presidente, al igual que en ocasiones pasadas, ninguneó el poder del ente internacional, indicando que sin su país no son más que “un tigre de papel” y criticó que, pese a su nulo apoyo, se quejan de los precios del petróleo.

El reclamo llega después de que potencias como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón dijeran estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para garantizar la emancipación del pase marítimo, aunque ninguno se comprometió formalmente a una misión puntual. En específico, Berlín e Italia descartaron cualquier operación antes de una tregua.

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Por su parte, el Líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei, en un mensaje por el Año Nuevo persa, confirmó la concretación de un “golpe fulminante” y que “derrotó” al enemigo en el conflicto. "Gracias a la especial unidad que se ha creado entre vosotros, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político”, añadió.

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Irán e Israel continúan los bombardeos

Pese a la confirmación de supuesta victoria, se reportó que Teherán fue sacudida por varias explosiones, esto mientras el ejército israelí intensificó su ofensiva que dejó muerto al jefe de inteligencia de la milicia Basij, Esmail Ahmadi. El ataque se produjo tras la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra Jerusalén y objetivos estratégicos en el Golfo, donde provocó un incendio en una importante refinería ubicada en Kuwait, en medio de la escalada del conflicto en la región.

Donald Trump elimina la posibilidad de tregua

Por su parte, el presidente estadounidense volvió a pronunciarse horas despues y descartó un acuerdo de paz con Irán, al afirmar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya entra en su tercera semana.

“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, afirmó a los periodistas en la Casa Blanca. El mandatario enfatizó que el objetivo, al igual que el de Israel, era la "victoria" y agregó sobre la República Islámica: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.

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